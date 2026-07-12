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Bakan Göktaş, Filistin ve Somalili bakanlar ile İİT temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Göktaş, Filistin ve Somalili bakanlar ile İİT temsilcileriyle bir araya geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İİT Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında Pakistan'da Filistin, Somali ve İİT yetkilileriyle bir araya gelerek kadın, aile ve sosyal hizmetler alanında iş birliğini değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında bulunduğu Pakistan'da, Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona Al-Khalili, Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi, İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı İcra Direktörü Sarah Alshoura ve İİT Genel Sekreter Yardımcısı Tariq Bakheet ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, başkent Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı. Bakan, konferans kapsamında çeşitli ülkelerin temsilcileriyle de bir araya geldi. İlk olarak Pakistan İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile görüşen Göktaş, ardından Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona Al-Khalili ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistinli kadınların ve çocukların durumu, yaşanan zorluklar karşısında Türkiye'nin destek mekanizmaları ve yürütülebilecek ortak projeler ele alındı.

Göktaş daha sonra Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ile görüştü. Bakanlar, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki tecrübe paylaşımının önemini ele aldı.

İİT temsilcileriyle ikili görüşmeler

Bakan Göktaş, ayrıca İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı'nın yeni İcra Direktörü Sarah Alshoura ile bir araya gelerek, İslam dünyasında kadınların güçlenmesi, küresel düzeyde yürütülecek faaliyetler ve yeni dönemde atılacak ortak adımları değerlendirdi.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Tariq Bakheet ile de görüşen Göktaş, teşkilat bünyesinde yürütülen aile ve nüfus odaklı girişimlerin önemine değindi. Görüşmede, Türkiye'nin kararlı girişimleri ve öncülüğüyle İİT bünyesinde ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu vizyoner sürecin başarıyla yürütülmesi için aktif rol oynamaya devam edeceğini vurguladı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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