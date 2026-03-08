Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 70'inci Oturumuna katılacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 9-12 Mart tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70'inci oturumuna katılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu, 9-12 Mart tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek. 70'inci oturuma dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Öncelikli teması 'Tüm kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin sağlanması ve güçlendirilmesi; kapsayıcı ve eşitlikçi hukuk sistemlerinin teşvik edilmesi, ayrımcı yasa, politika ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve yapısal engellerin ele alınması' olarak belirlenen oturumun gözden geçirme teması ise 'Tüm kadınlar ile kız çocuklarının güçlendirilmesi amacıyla kadınların kamusal yaşama tam ve etkin katılımının ve karar alma süreçlerine iştirakinin temin edilmesi ile şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik hususlar' olacak.

BAKAN GÖKTAŞ, TÜRKİYE'NİN ULUSAL BEYANI'NI AÇIKLAYACAK

Bakan Göktaş, 9 Mart'ta komisyonun açılış oturumuna katılacak. Oturumun 'genel tartışmalar' bölümünde öncelikli tema kapsamında bir konuşma yapacak olan Göktaş, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu içeren Ulusal Beyanı'nı açıklayacak. Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlarda da yer alacak olan Göktaş, 10 Mart'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, kadınların adalete erişimi ve yapısal engellerin kaldırılması konularında Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini ve tecrübelerini aktaracak.

Göktaş, KSK 70'inci Oturumu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 'Adaletin Geleceği: Kadınların Adalete Erişimini Güçlendiren Teknolojik Yaklaşımlar' başlıklı yan etkinlikte konuşacak. Azerbaycan, Karadağ, Sırbistan, Sierra Leone, Mısır, BM Kadın Birimi ve KADEM iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte; 6284 sayılı Kanun kapsamında geliştirilen dijital başvuru, erken uyarı ve elektronik izleme sistemleri gibi Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki dijital alt yapısı ve hukuki tecrübeleri paylaşılacak.

KADIN ÜRETİCİLERİN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

Program kapsamında Türkevi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada iş birliğinde kadın üreticilerin el emeği ürünlerinin sergileneceği 'Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği ve Zanaatı' sergisi açılışı ve 'Ortak Sofralar, Ortak Gelecek: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik İftar Programı' düzenlenecek. Bakan Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşecek programda 30 ülkeden ve 5 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilciler yer alacak. 22'si bakan düzeyinde olmak üzere toplam 150 üst düzey ismin katılacağı programda, Türk dünyasından Avrupa'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyayı temsil eden ülke temsilcileri ile UNFPA, UNICEF ve UN Women gibi BM kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, kadınların üretim ve istihdama katkılarını deneyimleyecek. İftar sofrasındaki her detay kadın girişimcilerin ürünlerinden seçilerek, kadın emeğinin ekonomideki gücü sergilenecek. Bakan Göktaş, program kapsamında ayrıca çeşitli ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı