Bakan Göktaş, Dr. Sadık Ahmet'i Anma Törenine Katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batı Trakya Türkleri'nin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30'uncu yıl dönümünde, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Bakan Göktaş, Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'nın Gümülcine kentindeki kabri başında düzenlenen törende konuştu. Dr. Sadık Ahmet'in cesareti, kararlılığı ve halkına olan bağlılığıyla Batı Trakya Türkleri'nin hak mücadelesine önderlik eden bir dava adamı olduğunu vurgulayan Göktaş, "Dr. Sadık Ahmet ve yol arkadaşlarının yaktığı meşalenin hiçbir zaman sönmeyeceğine inancımız tamdır. Bu meşale, ülkemizin her daim sürecek desteğiyle daha da güç kazanacak" ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türkleri'nin kararlı duruşunun, meşru haklarını elde etme yolunda başarıya ulaşacağına inandığını belirten Bakan Göktaş, konuşmasında tüm dava insanlarına şükranlarını sunarak, başta Sadık Ahmet olmak üzere ebediyete irtihal edenleri rahmetle andı. Ayrıca Bakan Göktaş, anma töreni öncesinde ise Gümülcine Başkonsolosluğu'nda Dr. Sadık Ahmet'in ailesiyle de bir araya geldi.

PANELE KATILDI

Program kapsamında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) üyeleriyle de görüşen Göktaş, daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde Doç. Dr. Uğur Yasin Asal'ın kaleme aldığı 'Yunanistan Parlamentosu Zabıtlarında Dr. Sadık Ahmet ve Azınlık Hakları Mücadelesi' başlıklı kitabın tanıtımı ve 'Vefatının 30'uncu yıl dönümünde Dr. Sadık Ahmet ve Batı Trakya Türk Azınlığı' adlı panele katıldı. Göktaş buradaki konuşmasında tanıtımı yapılan kitabın sadece bir tarihi kayıt değil, aynı zamanda bir hafıza, bir davanın şahidi olduğuna dikkati çekerek, "Kitapta yer alan her satır, inancın ve kararlılığın bir yansımasıdır. Ayrıca bir araya gelmemizi sağlayan bu panel geleceğe dair ortak sorumluluklarımızı yeniden düşünmemizi sağlayacaktır" dedi.

Bugün aynı zamanda, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların haklarını evrensel değerler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Haliyle aynı yapıcı muamelenin Batı Trakya başta olmak üzere sınır ötesi ülkelerde yaşayan soydaşlarımıza da gösterilmesini beklemek en doğal hakkımızdır. Batı Trakya Türk Azınlığının, Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarının teslimi yolundaki çalışmaların takipçisiyiz. Batı Trakya Türk Azınlığının hayat koşullarını iyileştirmek ve sorunlarını kalıcı olarak çözmek için her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz."

'SOYDAŞLARIMIZIN HUKUKUNU, REFAHINI VE GELECEĞİNİ KORUMAYA KARARLIYIZ'

Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, nerede olursa olsun soydaşlarımızın hukukunu, refahını ve geleceğini korumaya kararlıyız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da yurt dışındaki vatandaşlarımızın sosyal haklara erişimi, aile yapılarının güçlendirilmesi, kadınların, çocukların ve yaşlıların desteklenmesi yönünde çalışmalara devam ediyoruz. Soydaşlarımızla bağlarımızı daha da güçlendirmek ve onların sesi olmak bizim için tarihsel bir sorumluluktur."