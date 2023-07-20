Bakan Göktaş: Deprem travmalarının etkisini azaltacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile 'Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü' törenine katıldı. Bakan Göktaş, projenin deprem travmalarının etkisinin azaltmasına da önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Programımızı, Milli Eğitim Bakanlığımızın ev sahipliğinde, etkili bir iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Yaş sınırı koymadığımız bu eğitime halkımız, anne baba, konu komşu, çoluk çocuk herkesin katılma imkanı olacak. Malatya ile birlikte 11 ilimizde psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında hazırladığımız kurslarla halkımızın normal hayatlarına dönmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Malatya'da Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde 'Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü' programı düzenlendi. İmzalanan protokolle, afetten kaynaklı oluşabilecek sorun alanlarındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin kendi kapasitelerini fark ederek daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulanmasını öngören protokolle, yetişkinler, engelli ve yaşlılar için de sosyal alanlarda faaliyetler yapılması amaçlanıyor.