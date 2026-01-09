Bakan Fidan ve Güler'den Suriye açıklaması: SDG mutabakata uymalı, terör örgütleriyle mücadeleye destek veriyoruz

Terör örgütü PKK-SDG'ye karşı Suriye Ordusu'nun Suriye'nin Halep kentinde başlattığı operasyon devam ederken; Türkiye cephesinden iki önemli açıklama geldi.

BAKAN FİDAN VE BAKAN GÜLER'DEN UYARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Fidan açıklamasında Suriye'ye ilişkin "Bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu, yakından takip ediyoruz. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması önemli. Terör örgütleriyle mücadeleye destek veriyoruz. SDG'nin de 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

YAŞAR GÜLER: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Bakan Güler ise "Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi de vurgulamak istiyorum. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü tek devlet tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleri ile mücadelesine destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı. Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.