Bakan Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek

Bakan Fidan bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.Bakan Fidan HDP/DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın terörle mücadeleye ilişkin eleştirilerine şöyle cevap verdi:

"VURULANLARIN HEPSİ ÖRGÜT MENSUBUYDU"

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Biz hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. Ben yıllarca sınırötesi harekatlar içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı olmadı. PKK terör örgütünün silahlı varlığı devam ettiği sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek. Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz bir meşakkatli istihbari süreçten geçiriliyor. Şimdiye kadar vurduğumuz hiçbir örgüt mensubu 'örgüt mensubu değildir' diye ilan edilmedi. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu. Bunlar gizli saklı değil, hepsinin ismi gazetelerde yayınlanıyor.Bir kişi çıkıp da 'Bunlar örgüt mensubu değildir' demedi, hepsi örgüt mensubudur.