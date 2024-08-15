Türkiye ve Irak Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Bir süredir Irak'la müzakeresini yaptığımız mutabakat zaptı az önce savunma bakanlarımız tarafından imzalandı. Bu anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle iş birliğimizi üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nda 'Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması' dördüncü toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Irak ile olan tarihi ilişkileri daha da kurumsallaştırmak için stratejik seviyede alınan kararların hayata geçirildiğini belirterek, "Bu anlayışla ilgili kurumlarımızla beraber Irak konusunda önemli bir çalışma ortaya konuldu. Bu çabanın somut çıktılarını ise Iraklı kardeşlerimizle beraber hayata geçiriyoruz. Son dönemde hem siyasi hem teknik düzeydeki iç düzeyde işte karşılıklı temaslarımızı yoğunlaştırdık. İlişkilerimize güç kazandırdık. Bu olumlu seyri Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz nisan ayında Irak'a gerçekleştirdikleri tarihi ziyarette taçlandırdık. Bu ziyarette 27 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması ortak irademizin en önemli tezahürü. Bağdat'ta imzaladığımız metinlerden ortak iş birliği için stratejik çerçeve anlaşmasına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu anlaşma Irak'la birlikte gerekli gördüğümüz her iş birliği alanında ortak daimi komiteler kurulmasını öngörüyor. Söz konusu komiteler ticaretten enerjiye, su konusundan ulaştırmaya, sağlıktan eğitime, ilişkilerimizi güçlendiren bir çerçeve. Temaslarımızın kurumsallaşması işte bu komiteler ile gerçekleşmekte. Çerçeve anlaşmasıyla oluşturduğumuz ortak planlama grubu bu komiteler ile denetleyecek ve çalışmalarına yön verecektir. Bakan yardımcılarımızın eş başkanlığında dün yapılan ortak planlama grubunun hazırlık toplantısında imzalanan anlaşmaların uygulanması ve daimi komitelerin faaliyete geçirilmesi bağlamında gelinen aşamalar ele alındı. Biz de bugün bu konuları tekrar gözden geçirdik. Bugün ayrıca değerli kardeşim, dostum Fuad Bey'le yaptığımız görüşmelerden sonra yüksek düzenli güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl aralık ayında ve bu yıl mart ayında aynı formatta bir araya gelmiştik. Biri Ankara'da biri Bağdat'ta. Bu temaslarımız neticesinde PKK konusunda Irak'taki farkındalığın arttığını memnuniyetle görmekteyiz. Irak'ın PKK'yı önce ortak tehdit, bilahare yasaklı örgüt ilan etmesi bu bağlamda çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Bakan Fidan, bugünkü toplantıda başta PKK'yla mücadele olmak üzere Irak ile Türkiye ilişkisinin güvenlik boyutunun ele alındığını belirterek, "İlave iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Irak tarafının yasaklı örgüt kararı uyarınca PKK iltisaklı 3 siyasi parça hakkında kapatma kararı almasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca bir süredir müzakere birliği ve terörle mücadele eden mutabakat üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Tarihi bir gelişmeyi de ayrıca ilan etmek istiyorum. Bir süredir Irak'la müzakeresini yaptığımız mutabakat zaptı az önce savunma bakanlarımız tarafından imzalandı. Bu anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle iş birliğimizi üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadele konusunda Irak'la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahadan somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. İmzaladığımız mutabakat zaptının her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat'ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbest uygulamasını da 1 Eylül itibariyle başlatma konusunda bugün karar aldık. Bildiğiniz gibi bölgemiz çok sancılı bir süreçten geçiyor İsrail neredeyse 1 yıldır Gazze'deki siviller acımasızca hedef alıyor. Iraklı kardeşlerimize bu hususta ele alma fırsatımız oldu. Biz Irak'la Filistin meselesinde tekrar tek yüreğiz" dedi.

'İKİ ÜLKENİN TARİHİNDEKİ İLK MUTABAKAT ZAPTIDIR'

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının imzalanması hakkında, "Irak Savunma Bakanı ve Sayın Türkiye Savunma Bakanı tarafından paraflar atılmıştır. Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır. Daha önce iki ülke arasında ortak iş birliğini ve askeri güvenlik iş birliğini kapsayan toplantı tutanakları olsa da bugün imzalanan zapt, ilk mutabakat zaptı olması bakımından önemlidir" dedi.

Türkiye ile Irak arasında, iki ülkenin başta PKK olmak üzere terörle mücadelesinde ortak çalışmasına imkan sağlayacak olan Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.