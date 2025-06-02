Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Holgun'ı İstanbul'da Kabul Etti

Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Holgun'ı İstanbul'da Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun ile İstanbul'da bir araya gelerek Kıbrıs ve bölgesel konuları görüştü.

Bakan Fidan BM Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holgun'i İstanbul'da kabul etti

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i İstanbul'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i İstanbul'da kabul etti. İki arasında Kıbrıs ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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