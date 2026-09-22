Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda dışişleri bakanları toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Fidan, bu kapsamda Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı