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Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda dışişleri bakanları toplantısına katıldı

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Bakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda dışişleri bakanları toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Fidan, bu kapsamda Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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