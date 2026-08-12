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Bakan Fidan, Bingazi'de Saddam Hafter ile Görüştü

Bakan Fidan, Bingazi'de Saddam Hafter ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında başkent Trablus'taki temaslarının ardından Bingazi'ye geçti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Trablus'tan geçtiği Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün geldiği Libya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Trablus'taki temaslarının ardından Bingazi'ye geçti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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