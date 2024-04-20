Bakan Fidan, Batılı devletlere tarihi uyarı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse krizler devam edecek

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri bugün İstanbul'a geldi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmeleri sonrası kameralar karşına geçti ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KRİZLER ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

Görüşmede Gazze konusunun ele alındığını vurgulayan Bakan Fidan, "Gazze'de krizin başından beri ortak hareket ettik .Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik .Yardımların Refah sınır kapısından ulaşması için gece gündüz yoğun çalışıyoruz. Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail gerilimi, bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak başından beri aynı şeyi söyledik. Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu krizler artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

"BATI HAKSIZLIĞA SES ÇIKARMALI"

Açıklamasının devamında "Baskıyı artırmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak, Afrika ve Batı ülkeleri olarak, herkes bir araya gelerek sesimizi yükseltmemiz gerekiyor" diyen Bakan Fidan, "Filistin konusundaki her şey küresel fay hatlarını tetikliyor. Burada olan her şey Batı'yı da etkiler. Bu artık ezilenlerle ezenler arasındaki bir savaş olmaya başladı. Batı haksızlığa ses çıkarmalı" şeklinde konuştu.