Bakan Ersoy: 'Üç tarihi cami yeniden ibadete açılıyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da restorasyonları tamamlanan üç tarihi caminin bayramın ilk günü ibadete açılacağını belirtti.

Bakan Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Asırlık emanetler cemaatiyle buluşuyor. Üç tarihi cami yeniden ibadete açılıyor. Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii, Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii'nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı