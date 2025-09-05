Bakan Ersoy: Silahların değil, şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istiyoruz (2)

KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 5'incisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'deki açılış programın ardından Kent Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşan PTT pul sergisi, 'Paranın yüzünde Anadolu: Sezarlardan Sultanlara Kayseri Sergisi' ve 'Pir-i Mimaran Sinan Sergileri' ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde açılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin sergilendiği 'Pablo Picasso: Yaratılış her şeydir ve Adil-i Mutlak Hat Sergilerini' gezdi. Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, ardından Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Ersoy, "Bugün burada, Kayseri'nin gelişen ve dönüşen ilçesi Kocasinan'da sizlerle bir arada bulunmaktan; yeni bir eseri daha hizmete açıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne ister kütüphane ister müze ister kültür- sanat merkezi olsun, gerek yenilediğimiz gerek sıfırdan inşa ettiğimiz bütün kurum binaları vesilesiyle hep bir şeyi vurguladık. Biz tek bir işe odaklanmış yapılar değil, insanların keyifli ve verimli zaman geçirebilecekleri, öğrenmenin, deneyimlemenin, üretmenin ve eğlenmenin bir arada mümkün olduğu sosyal yaşam alanları kuruyoruz" dedi.

'20 BİN KİTAPLIK KOLEKSİYONU KAZANDIRILMIŞ OLDU'

Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesine de değinen Ersoy, "Kocasinan Belediyemizle işbirliği içinde hayata geçirilen bu kütüphane; bin 758 metrekare kullanım alanı, 450 kişilik oturum kapasitesi ve 20 bin kitaplık koleksiyonu ile yalnızca Kocasinan'ın değil tüm Kayseri'nin kültür ve eğitim hayatına kazandırılmış bir değerdir. Bebek ve çocuk bölümlerinden yetişkin okuma salonlarına, internet/multimedya salonundan grup çalışma alanlarına, 200 kişilik konferans salonundan kafeteryasına kadar her detay, kullanıcılarımızın bireysel ve ortak öğrenme deneyimlerini desteklemek üzere planlanmıştır. Kütüphanelerimizi, toplumun bütününde okuma kültürünün oluşmasına en yüksek katkıyı sunacak biçimde tasarlıyoruz. Her yaşa ve gruba hitap edebilecek, hayatın içinde her an ulaşılabilir olacak, okuyup öğrenmekten tasarlayıp üretmeye evrilen zihinsel süreci besleyecek bir kütüphane konseptini hayata geçirmenin ve bunu yaygınlaştırmanın çabasını vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

'1300'Ü AŞKIN HALK KÜTÜPHANESİ İLE HİZMET VERİYORUZ'

Hizmetlerini çağın gerekleri ve teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda sürekli yenilediklerine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Dijital kütüphane projelerinden çevre dostu bina standartlarına, yapay zeka temelli dijital kütüphane asistanlarından engelsiz erişim çözümlerine kadar geniş bir dönüşüm programını bu vizyonla yürütmekteyiz. Bugün, bütün bu anlayış ve farkındalığı uygulamaya dönüştürdüğümüz 1300'ü aşkın halk kütüphanesiyle ülkemizin dört bir yanında hizmet veriyoruz. 26 bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 AVM kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimizle halkımıza çok yönlü ve kapsayıcı bir kütüphane hizmet modeli sunuyoruz. Hizmete aldığımız yaklaşık 80 gezici kütüphanemiz sayesinde de bize gelemeyen varsa biz onlara gidiyoruz. Nerede olursa olsun insanımızı, özellikle çocuk ve gençlerimizi kitapla, etkinliklerle ve öğrenme ortamlarıyla buluşturuyor; bunun önünde duracak hiçbir engeli ve bahaneyi kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'KÜTÜPHANELERİMİZDE ÜYE SAYISI 6,7 MİLYONA ULAŞTI'

6 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanını 410 bin metrekareden 750 bin metrekareye çıkartarak yüzde 83'lük bir artış sağladıklarını da söyleyen Bakan Ersoy şöyle konuştu:

"Aynı süreçte oturma kapasitesini de yüzde 54 oranında artırarak 97 bin kişiden 150 bin kişiye çıkardık. Bunlar sayesinde de hizmet kalitesini yükselterek kullanıcı deneyimini üst seviye taşıdık ve erişim olanaklarını artırmış olduk. 2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizde üye sayısı 6,7 milyona, kullanıcı sayısı 38,7 milyona ve toplam kitap sayısı 25,1 milyona ulaştı. Bu üç başlıkta tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Sadece bir yıl içinde kullanıcı sayımız 5 milyondan fazla artış göstermiştir. Bu başarı; hızla büyüyen kapalı kullanım alanlarımız, zenginleşen koleksiyonlarımız ve teknolojiyi etkin kullanan hizmet modellerimiz sayesinde mümkün olmuştur. Hatırlatmak isterim ki sadece son iki yılda yenilediğimiz ve sıfırdan inşa ettiğimiz kütüphane sayımız 170'in üzerindedir. Bütün bunları göz önüne aldığımızda, ifade ettiğim anlayış ve vizyonu sözde bırakmayıp eser ve hizmetlere dönüştürdüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer siz ihtiyaca karşılık veren, soruna çözüm üreten modern ve kaliteli hizmetler, eserler üretirseniz bu aziz millet onu daima sahiplenecek ve kullanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, millete hizmetkar olma anlayışıyla geçen 23 yılda üretilen nice hizmet ve eserle bu gerçek kendini tekrar tekrar ispat etmiştir. Allah'ın izniyle bundan sonra da böyle devam edecektir."