Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in Filistinli esirlerin idamına yönelik yasasına tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik'in yanında olduklarını belirtti ve hukuksuzluğa karşı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in, Filistinli esirlerin idamına ilişkin yasasına gösterdiği tepkinin ardından İsrailli bakanın hedef aldığı oyuncu Görkem Sevindik'in insani duruşunun yanında olduklarını bildirdi.

İsrail'in, Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik, bu paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, destek için oyuncu Sevindik ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail'in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
