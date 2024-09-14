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Bakan Ersoy: Alanya Otoyolu inşaatı bu yıl başlayacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Alanya otoyolu ihalesinin tamamlandığını ve inşaat sürecinin Kasım ayında başlayabileceğini duyurdu. Bakan Ersoy, Antalya'nın turizm potansiyeline değinerek, şehirdeki trafik ve altyapı sorunlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Alanya otoyoluyla ilgili ihale süreci tamamlandı. Bu yıl içerisinde ve hatta mümkünse Kasım ayında, inşaat sürecinin başlayacağını söyleyebiliriz" dedi.

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, EXPO Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık ve hükümet olarak, ülkenin ve Antalya'nın geleceği için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Turizmin lokomotifi Antalya, dün olduğu gibi bugün de hedeflerimizin, yatırımlarımızın, proje ve başarılarımızın odağında yer alan çok önemli bir şehrimiz. Antalya'mızı layık olduğu daha iyi noktalara taşıyabilmek için bazı kesimlerin yaptığı gibi sadece başarıları değil, sorunları da sahipleniyoruz. Sektör temsilcilerimizin, vatandaşlarımızla iletişim halinde olan sizlerin ilettiği, bizim öngördüğümüz veya tespit ettiğimiz her türlü sorunu tek tek not ediyor ve çözüme ulaşıncaya dek gündemimizde tutuyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor"

Antalya için öncelikli olarak trafik ve ulaşım konularını ele aldıklarını ifade eden Bakan Ersoy, Alanya otoyoluyla ilgili ihale sürecinin tamamlandığını dile getirdi. Ersoy, "Trafik sorununa ilişkin çalışmalar konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve ekibiyle yakın iş birliği yapıyoruz. Alanya otoyoluyla ilgili ihale süreci tamamlandı. Bununla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü, şehir içi trafiğin azaltılması ve ilgili kavşak düzenlemeleri konusunda projeler geliştirdi. Bu yıl içerisinde ve hatta mümkünse Kasım ayında, inşaat sürecinin başlayacağını söyleyebiliriz. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor" dedi.

"Yerel yönetimlerin yapamadıklarına da el atmak durumunda kalıyoruz"

Altyapıda ve hizmet alanlarında da çalışmalar sürdürdüklerini hatırlatan Bakan Ersoy, "Tabii sorunlarımız sadece trafikle sınırlı değil. Hem altyapıda hem de hizmet alanlarında yerel yönetimlerin yapamadıklarına da el atmak durumunda kalıyoruz. Hatırlayacağınız üzere; Serik'teki tesisten sonra, Kemer Atıksu Arıtma Tesisini de tamamlayıp seçim öncesinde açılışını yapmıştık; şu an hizmete girmiş durumda, faal olarak çalışıyor. Bunun dışında tüm ilçelerde, altyapı konusunda benzer şikayetler devam ediyor. Biz elbette bu sorunları da adım adım çözerek vatandaşımıza hizmet götürmenin yollarını üreteceğiz" diye konuştu.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ve çok sayıda partili katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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