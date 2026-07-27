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Bakan Ersoy, ABD Büyükelçisi Barrack ile Kültür ve Turizm İş Birliğini Görüştü

Bakan Ersoy, ABD Büyükelçisi Barrack ile Kültür ve Turizm İş Birliğini Görüştü
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul ederek iki ülke arasındaki kültür ve turizm iş birliklerini, karşılıklı turizm hareketliliğini, kültürel mirasın korunmasını ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleyi ele aldı. Görüşmenin ardından her iki taraf da sosyal medyadan olumlu açıklamalar yaptı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen iş birlikleri ele alındı. Görüşmede, karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ ELE ALDIK'

Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Tom Barrack'ı bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek iş birlikleri üzerinde durduk. Nazik ziyaretleri ve verimli görüş alışverişi için Sayın Barrack'a teşekkür ediyorum" dedi.

BARRACK'TAN AÇIKLAMA

ABD'nin Büyükelçisi Barrack da sanal medya hesabından, "Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmekten onur duydum. Görüşmemizde, Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık. Bakan Ersoy'un, Türkiye'nin uluslararası alanda son derece rekabetçi olan bu sektördeki konumunu koruma ve daha da güçlendirme yönündeki kararlı liderliği gerçekten takdire şayandır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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