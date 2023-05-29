Bakan Dönmez: Türkiye'nin ikinci yüzyılını birlikte inşa edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " Türkiye'nin ikinci yüzyılını Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimizle birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı binası önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayan vatandaşlara hitap etti.

Eskişehirlilerin bugün çok muhteşem, coşkulu ve enerjik olduğunu belirten Dönmez, "Öncelikle bu 1,5 aylık kampanya süresi içerisinde bana ve dava arkadaşlarımıza göstermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaştınız. Bizim gidemediğimiz yerlere sizler gittiniz. Sonunda zafer geldi. Zaferiniz mübarek olsun, kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek." sözünü hatırlattı.

Erdoğan'la herkesin kazandığını vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:

"Bakın kimler kazandı: Şehitlerimiz, gazilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, işçimiz, memurumuz, çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, Eskişehir, Türkiye, Türk dünyası kazandı. Bakın başka kimler kazandı: Afrika, Asya, Amerika, Avrasya, tüm Türk dünyası kazandı. Ama kaybedenler sadece şunlar: PKK ve yandaşları, FETÖ'cülerin başları kaybetti. Bay Kemal birinci turdan sonra kaybedeceğini anlayınca baktı ki oylar sağ tarafta, 'Milliyetçilerin oyunu almam lazım' dedi. Direksiyonu aniden sağa kıvırdı. Ben ne dedim? 'Bak bu virajı alamayacaksın.' Bay Kemal şimdi şarampole yuvarlandı, oldu bay bay Kemal. İyiler, doğrular, güzeller, hakikatin yanında olanlar her zaman kazanmıştır, hiçbir zaman kaybetmemiştir. Şimdi de adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyoruz. Önünüzde bakın çok güzel bir yolumuz var. Türkiye'nin ikinci yüzyılını Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimizle birlikte inşa edeceğiz. Hiç kimse mahzun olmasın. Biz bize oy vermeyenlere de şunu diyoruz: 'Siz de üzülmeyin."

Eskişehir'den AK Parti Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan da seçim süreci boyunca çaba gösterenlere teşekkür etti.

Bu zaferin kaybedeninin olmadığını dile getiren Gürcan, "Hiçbirimiz kaybetmedik. Türkiye, Eskişehir, dünya kazandı. Dünya liderin nasıl olduğunu görüyor. Ustalığı bitirdik, üstatlığa geçiyoruz inşallah. Eskişehir adına bitmedi daha çok yolumuz var. Yürüyeceğiz ve yürürken şerefi, onuru, zaferi göstereceğiz inşallah, hep birlikte." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı ise kazanılan seçim zaferiyle Türkiye'nin, Eskişehir'in, bütün gönül coğrafyasının kazandığını belirtti.

Kampanyanın başladığı günden itibaren bütün engellemelere, kısıtlamalara, zorluklara, şantajlara, kumpaslara rağmen canla başla çalıştıklarını anlatan Sakallı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi hiçbir hemşehrimizi ötekileştirmeden, dışlamadan, uzaklaştırmadan, bu şehirde ve bu ülkede yaşayan herkesi kucaklayarak 85 milyonun zaferini vakurla, güzellikle, iyilikle bugün kutlayacağız. Bugün kazandık çünkü Türkiye, Eskişehir kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefasını gösterdiğini dile getirerek, "Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu vefanızı göstermeye devam. Buna yürekten inanıyorum. Sezai Karakoç ne diyor? 'Biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız.' Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için koşturan bir teşkilatız. Asla şımarmayacağız, rehavete kapılmayacağız. Bıkkınlık, yorulmak, durmak yok. Yola devam." dedi.

Kentin meydanlarında, işlek caddelerinde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.