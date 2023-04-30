Bakan Dönmez Romanlarla buluştu, petrolle ilgili yeni müjdeler verdi

BAKAN DÖNMEZ'İ ROMANLAR, DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KARŞILADI

Ak Parti'den birinci sıra milletvekili olarak gösterildiği Eskişehir'de seçim çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çoğunluğu Roman vatandaşların oturduğu Tunalı Mahallesi'ni ziyaret etti. Gaffar Okkan Caddesi üzerinde toplanan Romanlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılanan Bakan Dönmez, mahalle sakinlerini selamladı. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisine destek isteyen Bakan Dönmez, "Son 20 yılda hayal bile edilemeyen birçok eseri ve hizmeti hayata geçirdik. Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Eğer bu eser ve hizmetlerden memnunsanız Sayın Erdoğan'a ve adaylarına destek olacaksınız. Tercihiniz, takdiriniz başımızın üstünde ama 'Yok bu kadar yeter. Çok yoruldunuz, dinleneceksiniz' diyorsanız o da sizin bileceğiniz iş. Türkiye maalesef ilk 100 yılında çok zaman kaybetti. Darbeler, kısa ömürlü hükümetler bize çok zaman kaybettirdi. Çok partili siyasi hayata biz 1950'li yıllarda başladık ama 1980'e kadar birkaç tane darbe gördük. Ardından şöyle bir durulur gibi olduk. Rahmetli Özal'ın hükümetleri zamanında ama o da kısa sürdü. O 1950 ile 2000 yılları arasında onlarca hükümet geldi geçti. Toplam hükümetlerin ortalama hizmet süresi 18 ay. Devletin arşivlerinde, raflarında yüzlerce proje vardı biz geldiğimizde. Hepsi tozlanmış. 'Niye yapmadınız dedik? 'Efendim tam biz yapacaktık hükümet değişti. Tam biz ihale ediyorduk bakan görevden alındı' gibi şeyler söylediler" dedi.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, -