Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi program için Çankırı'ya geldi. Vali Abdullah Ayaz ile bir araya gelen Bakan Dönmez, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı. Bakan Dönmez, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dönmez, iftar vakti ise pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Dönmez, son olarak Taş Mescit'te düzenlenen 'Gençlik Programı'na katıldı.