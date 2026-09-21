Bakan Çiftçi, okullarda 31 bin bahçe görevlisinin ilk kez işe alındığını açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İlk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam etmiş olduk" dedi.

Tüm Türkiye'deki okullarda güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı. İmza töreninde eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Programda okullara giriş çıkış yerlerinin denetlenmesi, okul girişlerine x-ray cihazlarının konulması, okul çevresindeki güvenlik uygulamalarının artırılması gibi birçok madde masaya yatırıldı.

İmza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde okullarda güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alınacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise bu yıl okullarda görevlendirilmek üzere 31 bin bahçe görevlisinin alındığını ifade etti.

"Okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk"

Okullarda güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Bakan Çiftçi, "2026-2027 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda almış olduğu tedbirler var. Geçen sene Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşadığımız elim hadiselerden sonra bu sene tedbirleri arttırmış olduk. Ben o saldırılarda hayatını kaybeden 9 canımıza ve öğretmenimize tekrar Allah'tan rahmetler diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili ilk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. Bundan dolayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak, birinci dereceden ve ikinci dereceden okullarımızda polisimizi sürekli görev yapmak üzere görevlendirdik. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var ve bunlar okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri düzenli aralıklarla denetleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Okul servislerini denetimden geçireceğiz"

Güvenlik önlemlerinin sadece okullar ile sınırlı kalmadığını, okulların çevresini de sıkı denetim altına alacaklarını ifade eden Çiftçi, "Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim-öğretim yılının daha huzurlu ve daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin amacı budur. Bu konuda velilere de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde ve odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Çocuğun okula devam edip etmediğini ve kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsinler" diye konuştu.

"Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, uygulamaya koydukları Veli Randevu Sistemi ile okullara giriş-çıkışların denetleneceğini belirterek, "2023'te uygulamaya koyduğumuz ve genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz Veli Randevu Sistemimiz var. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte, kimin veli, kimin okula girip girmediğini görebilmemiz açısından bunu çok önemsiyorum. Dünyada bu konudaki uygulamayı ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Çocuklarımızın okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılması, okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz önlük uygulaması da öğretmen arkadaşlarım için bu sürecin bir parçasıdır. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı