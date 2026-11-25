İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suç işleyen kişilerin kahramanlaştırılmasına, kötülüğün ilgi çekici hale getirilmesine karşı ortak bir hassasiyete ihtiyacımız var" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muhabirler Derneği 2026 Ödül Töreni'ne katıldı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşen törene ayrıca Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan tören video gösterimiyle devam etti.

'GAZETECİNİN EMEĞİ DEĞER KAZANMIŞTIR'

Törende konuşan Bakan Çiftçi, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterdeki şehit olan 5 askere başsağlığı dileyerek, "Gazetecilik, milletimizin haber alma hakkına hizmet eden, kamu adına soru soran, araştıran ve yaşananlara ışık tutan kıymetli bir meslektir. Doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dünyada, işini hakkıyla yapan gazetecinin emeği, daha da değer kazanmıştır. Bu mesleğin en önemli yükünü de muhabirlerimiz omuzlar. Haberin kaynağına giden, olayın tanığıyla konuşan, duyduğunu araştıran, gördüğünü teyit eden muhabirlerimizdir" dedi.

Çiftçi, "Muhabirler Derneğimizin mesleki dayanışmayı güçlendirmek, sahada çalışan arkadaşlarımızın emeğine sahip çıkmak ve başarılarını görünür kılmak için gösterdiği bu gayreti de kıymetli buluyor ve kendilerini tebrik ediyorum. İçişleri teşkilatı olarak sizlerle, zor zamanlarda, aynı sahada bulunduk. Bizler, terörle mücadele ederken, depremde, selde, yangında, heyelanda vatandaşımızın yardımına koşarken sizler de yaşananları duyurmak için büyük gayret gösteriyorsunuz. Doğru haberin, insanların yardımına yetişmek ve toplumun sağduyusunu korumak bakımından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yakın mesainin karşılıklı anlayış içinde sürmesini önemsiyoruz. Sizlerin güven içinde çalışabilmesi, doğru bilgiye zamanında ulaşabilmesi, vatandaşımızın sağlıklı biçimde bilgilendirilmesi hepimizin ortak hassasiyetidir" diye konuştu.

'YAYINLARIMIZIN GENÇLERİMİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ SORUMLULUKLA DEĞERLENDİRMELİYİZ'

Bakan Çiftçi, günümüzde bir görüntünün birkaç saniye içinde milyonlarca kişiye ulaşabildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durum, hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor. Çünkü yayımlanan her içerik, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyasında bir karşılık buluyor. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin izlediklerinden nasıl etkilendiği üzerinde dikkatle durmamız gerekiyor. Şiddetin sıradanlaştığı, suçun kazanç ve itibar yolu gibi gösterildiği, silah taşımanın özendirildiği anlatımlar, gençlerimizin zihninde yanlış örnekler oluşturabiliyor. Suç işleyen kişilerin kahramanlaştırılmasına, kötülüğün ilgi çekici hale getirilmesine karşı ortak bir hassasiyete ihtiyacımız var. Başta ailelerimiz olmak üzere; bizlere, siz değerli basın ve medya mensuplarına, bilhassa dizi, film ve televizyon yayıncılarına önemli görevler düşüyor. Evlatlarımızla konuşmalı, onları anlamalı, hayatlarında kimleri örnek aldıklarını önemsemeliyiz. Yayınlarımızın gençlerimiz üzerindeki etkisini de aynı sorumlulukla değerlendirmeliyiz."

'MUHABİRLİĞİN TAŞIDIĞI SORUMLULUĞA GAZZE'DE ŞAHİT OLDUK'

Bakan Çiftçi, medyanın topluma sunduğu örneklerin ve verdiği mesajların çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Muhabirliğin insanlık adına taşıdığı sorumluluğa Gazze'de hep birlikte şahit olduk. Orada gazeteciler, bombaların altında görev yaptı. Yakınlarını, evlerini, meslektaşlarını kaybettikleri halde yaşananları dünyaya duyurmaktan vazgeçmediler. Artık bütün dünya Gazze'de yaşanan soykırım gerçeğini biliyor. Bunda, hayatlarını ortaya koyarak çalışan muhabirlerin çok büyük payı var. Onların çektiği görüntüler, ulaştırdığı haberler sayesinde insanlık, yaşanan vahşetle yüzleşti. Her kayıt, adalet arayışının ve insanlığın hafızasının bir parçası oldu. Gazze'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında görevleri başında şehit olan bütün gazetecileri rahmetle anıyorum. Ailelerine ve siz kıymetli meslektaşlarına sabır diliyorum" diye konuştu.

DHA MUHABİRİNE 'YILIN YAŞAM HABERİ' ÖDÜLÜ

Bakan Çiftçi konuşmasının ardından basın mensuplarına ödüllerini takdim etti. Törende DHA muhabiri Oktay Polat 'Babamla kim uğraşacak?' haberiyle 'Yılın Yaşam Haberi' ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı