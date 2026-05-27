Bakan Çiftçi'den Kurban Bayramı'nda birlik ve beraberlik vurgusu

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Cenabıhak kıyamete kadar bu aziz milleti hep birlikte, birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bayraklarımızı indirtmesin, ezanlarımızı susturmasın diye de yine bu mübarek günde niyazda bulunuyoruz. Cenabıhak devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri de kabul eylesin" dedi.

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bakan Çiftçi, "Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Cenabıhakk'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Cenabıhak bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice Kurban Bayramlarına, nice Ramazan Bayramlarına, mübarek gün ve gecelere kavuştursun diye niyazda bulunuyorum. Bizim inancımızda, kültürümüzde bayramlar, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günleridir. Bu özel günlerde büyüklerimizin ellerini öper, küçüklerimizi sevindiririz, fakir fukarayı gözetiriz. Yine geçmişlerimizi de unutmaz, kabir ziyaretleri, şehitlik ziyaretleri gerçekleştiririz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cenabıhak hepsinin şehadetini kabul eylesin. Gazilerimizi de anıyoruz bu mübarek günlerde. Cenabıhak onlara da hayırlı uzun ömürler versin. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara da rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla muamele eylesin diye dua ediyoruz. Şu anda sınırlarımızın içerisinde ve dışarısında operasyon icra eden güvenlik kuvvetlerimiz var. Cenabıhak onlara da yardım eylesin, ayaklarına taş değdirmesin diye niyazda bulunuyoruz" diye konuştu.

'CENABIHAK DEVLETİMİZİ PAYİDAR, MİLLETİMİZİ BAHTİYAR EYLESİN'

Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şairin 'Ağladığım senin içindir, güldüğüm senin için, öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin' diye hitap ettiği aziz vatanımızda Cenabıhak kıyamete kadar bu aziz millete hep birlikte, birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bayraklarımızı indirtmesin, ezanlarımızı susturmasın diye de yine bu mübarek günde niyazda bulunuyoruz. Cenabıhak devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Bugün Kurban Bayramı'ndayız. Kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri de kabul eylesin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı