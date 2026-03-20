Bakan Çiftçi, asker ve vatandaşlarla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Van'da jandarma ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Sabah saatlerinde Van'a gelerek valiliği ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarihi Hüsrevpaşa Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra beraberindeki Van Valisi Ozan Balcı ile Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığına geçti. Burada askerlerle tek tek bayramlaşan Bakan Çiftçi, ardından Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde yapılan il bayramlaşmasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Çiftçi, "Rahmet, bereket, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olan bir Ramazan'ı daha geride bıraktık. Bugün Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Ben öncelikle sizlerin, saygıdeğer Vanlıların, sonra aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı hepimize tekrar tekrar nasip etsin diye de niyazda bulunuyorum. Yine bu vesileyle Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin de kabul ve makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bayramların önemine değinen Bakan Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayramlarımız, özellikle de dini bayramlarımız; toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz, toplumsal dayanışmanın tabiri caizse zirve yaptığı günlerdir. Bu müstesna günlerde büyükleri ziyaret eder ellerini öper, küçükleri sevindiririz. Hatta fakir fukarayı gözetiriz. Bu arada geçmişlerimizi de yad ederiz. Arife günleri onları da, mezarlıkları da ziyaret ederiz. Şehitliklerimizi ziyaret ederiz, onları da hayırla yad ederiz. Çünkü bu aziz vatanda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu da aziz şehitlere borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hepsini şehadetini kabul eylesin diye de Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunuyoruz. Yine kahraman gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. İçlerinde rahmet-i rahmana kavuşanlar varsa onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz."

Şairin 'Ağladım senin için, güldüm senin için, öpüp başıma koydum ekmek gibisin' dizelerine yer veren Bakan Çiftçi, "Dolayısıyla bu güzel vatanda ezan seslerinin yankılandığı, bayrağımızın da nazlı nazlı dalgalandığı bu güzel vatanda kıyamete kadar hep beraber, birlikte yaşamak aziz milletimize nasip olsun diye de dua ve niyazda bulunuyoruz. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Bugün Van'a geldim sabahleyin, valiliğimizi ziyaret ettik. Az önce Gürpınar'da bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığımızı ziyaret ettik. Orada bulunan kahraman askerlerimizle, jandarmamızla bayramlaşmayı gerçekleştirdik. Şimdi de sizlerle inşallah burada bayramlaşmayı yaptıktan sonra, inşallah buradan ayrılacağım. Ben hepinize ailelerinizle birlikte, sevdiklerinizle beraber nice bayramlara kavuşmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi, konuşmasının ardından vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra kentten ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı