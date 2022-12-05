Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına: "Eski dostum nereye gitsek arkasından koşuyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı'yla birliğini güçlendiren Türk dünyası artık yeni bir jeopolitik gerçeklik. Tüm dünya ilgisini oraya vermeye başladı. Bugün (Yunanistan Dışişleri Bakanı) Nikos Dendias da hemen soluğu orda aldı. Bazı ziyaretlerde bulunuyor. Nereye gitsek arkasından koşuyor sağ olsun benim eski dostum" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde " Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konulu konferansa katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası sistem yetersiz. Birleşmiş Milletler de (BM) yetersiz, Avrupa Birliği de (AB), Avrupa Konseyi de yetersiz. Birkaç gün önce NATO toplantısındaydık. NATO'nun yeni stratejik konsepti var. Daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Sınama ve tehditler konusunda daha etkin olsun diyoruz. Bunun için de terörizm de var. Bu zor dönemlerde, uluslararası sistemin de yetersiz olduğu dönemlerde inisiyatif alacak, yol gösterecek, liderlik edecek girişimci güçlere ihtiyaç var. Bugün gururla söylerim. Türkiye bu güçlerin başında geliyor" dedi.

Türkiye'nin uyuşmazlık ve arabuluculukta dünya bir marka haline geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın en büyük 3 örgütünde de (BM, AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı) Arabuluculuk Dostlar Grubu Eş Başkanlığı'nı yapan tek ülke olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın istihbarat başkanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmesine değinerek, "Bir araya gelme sebepleri önemli. Çünkü bu savaş zamanında hepimizin endişe ettiği bir şey var. Nükleer silah kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Kullanıldığı zaman dünyayı bir felaketin beklediğini hepimiz biliyoruz. Bu tür riskleri azaltmak için de bu tür kurumları da bir araya getirmek önemli" diye konuştu.

"Türkiye bugün küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden bir tanesidir"

Dış politikanın güven meselesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye bugün küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden bir tanesidir. Çünkü biz ne söylüyorsak onu yapıyoruz, ne yapıyorsak da onu söylüyoruz. Herkes kimin ne dediğini görüyor. Türkiye bu ilkeli tutumları sayesinde güvenilir bir aktördür" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İstanbul Tahıl Anlaşması sayesinde tahıl fiyatlarının 2008'den beri en yüksek düşüşünü yaşadığını ve Türkiye'nin bir gıda krizinin önüne geçtiğini söyledi.

"Önümüzdeki süreçte doğalgaz ya da elektrik sıkıntısı çekeceğiz diye endişe duyan var mı"

Dünyada yaşanan enerji krizine karşı atılan adımlarla hem Türkiye'de hem de çevrede enerji güvenliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Çavuşoğu şöyle devam etti:

"Bu sene Avrupa'ya baktığımızda kısıtlamalar var ama rezervleri de var. Bu güzel bir şey. Ama gelecek kışa yönelik çok ciddi endişeler var. Bugün bu krizi yaşayan birçok ülke var. Türkiye'de yüksek enerji fiyatlarından hepimiz şikayetçiyiz. Bugün Türkiye'deki enflasyon oranı yüksek. Göreceli olarak diğer ülkelerde de çok artıyor ama bizimki biraz daha yüksek. Bunu çözmek de bunu gidermek de bizim sorumluluğumuz. Rusya'dan aldığımız doğalgaz fiyatı da 3-4 katına çıktı. Her ne kadar devlet desteklese de fiyatlarla ilgili bir şikayetimiz var, doğru. Aranızda bu sene veya önümüzdeki süreçte doğalgaz ya da elektrik sıkıntısı çekeceğiz diye endişe duyan var mı? Yok. Çünkü bu yıllardır izlediğimiz stratejik politikaların bir neticesidir."

İsveç ve Finlandiya'yla imzalanan Üçlü Muhtıra'ya ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "FETÖ ile PKK/YPG ilk defa dolaylı da olsa NATO'nun belgesine girdi. Zirve bildirgesi bu belgeye de atıfta bulunuyor. Bu terör örgütlerinin bu belgelere girmesi için çalıştık" dedi.

"Eski dostum nereye gitsek arkasından koşuyor"

"Türk Devletleri Teşkilatı'yla birliğini güçlendiren Türk dünyası artık yeni bir jeopolitik gerçeklik. Tüm dünya ilgisini oraya vermeye başladı" diyen Çavuşoğlu, "Bugün Nikos Dendias da hemen soluğu orda aldı. Bazı ziyaretlerde bulunuyor. Nereye gitsek arkasından koşuyor sağ olsun benim eski dostum. Dertliler, çünkü KKTC, Semerkant'taki zirvede gözlemci üye oldu. Bu bir başlangıç. Paniğe kapılmanın sebepleri de gelecek olan. Türk dünyasıyla da iş birliğimizi ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Cezayir'in Oran şehrine bir başkonsolosluk açılacağını duyuran Çavuşoğlu, Cezayir'de yatırımların olduğunu ve Cezayir'in, Türkiye'nin ilişkilerini son zamanlarda geliştirdiği ülkelerin başında geldiğini belirtti.

"Avrupa'ya da odaklanmamız lazım"

Avrupa'nın şu anda Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ortasında savaş var. Avrupa'da çok ciddi krizler var. İçerisinde olduğumuz bir kıtanın istikrarlı olması ekonomisinin büyümesi bizim yararımıza. Bazıları, 'Avrupa'nın ekonomisi kötü, enerji krizi yaşıyor. Oh olsun' diyor. Ama gerçekçi düşünecek olursak bu bu olumsuz gelişmelerin bize yansıması da olumsuzdur. O nedenle şu anda Avrupa'ya da bir o kadar odaklanmamız lazım" ifadelerini kullandı. - ANKARA