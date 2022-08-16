Bakan Çavuşoğlu: Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Suriye'de kalıcı bir barış ve istikrar için uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz. Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların eli de kırılır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, "Letonya ile ortak değer ve hedefleri paylaşıyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. İkili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 50 arttı. Turizm, kültür, eğitim, bu alanlarda da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Letonyalıların tatil için ilk tercihi Türkiye, benim de şehrim Antalya Alanya'yı özellikle tercih ediyorlar. Letonya ile NATO çerçevesindeki iş birliğimiz de devam ediyor. Ortak coğrafyamızdaki gelişimleri değerlendirdik. Bunun başında Ukrayna'da devam eden savaşı konuştuk. Ateşkesin sağlanması için sarf ettiğimiz çaba hakkında bilgiler verdim. Tahıl ihracatı konusunda sürecin nasıl işlediğini anlattım. Tahıl ihracatı ile ilgili imzalanan anlaşma sorunsuz şekilde ilerliyor. Sürecin devamı ve kesintiye uğramaması için tüm taraflar ile çabalarımızı sürdüreceğiz. Letonya, Türkiye'nin AB ilişkilerine her zaman güçlü destek veren bir ülke. Türkiye olarak şu ana kadar yaptıklarımız ve yapmakta olduklarımızı AB ile beraber yapsaydık, AB dünyada önemli bir aktör olarak ayakta alkışlanırdı" ifadelerini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Ukrayna'daki savaşın Baltık bölgesine etkisine ilişkin, "Ukrayna'da olup bitenler, Avrupa'nın güvenliği konularını sık sık tartışıyoruz. Baltık devletleri olarak bizim de çok uzun ve acılı bir geçmişimiz var, Rusya Federasyonu ile. Rusya'nın Ukrayna'da attığı adımlar Sovyetler döneminde yaşananlara çok benziyor. Rus vatandaşlarına Schengen Vizesi yaptırımı da yapılmalı. NATO müttefikleri olarak birlikte bir duruş sergilememiz çok önemli. En üst düzeyde siyasi temaslar gerçekleştiriliyor bir yandan da. Büyük hedefi gözden kaçırmamamız gerekiyor, Rusya'nın saldırılarının önünde durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Çavuşoğlu'nun konuşması

- Rinkevics'in konuşması

- Genel ve detay

Haber: Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,