Bakan Bozdağ: " Türkiye'nin terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek"

YOZGAT - Toplu açılış töreni için Yozgat'ın Yerköy ilçesine gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Molla Hüsrev Kredi Yurtlar Kurumu Yerköy Kız Yurdu açılışı törenine katıldı. Yurt bahçesinde konuşan Bozdağ, Pençe Yıldırım Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütleriyle mücadelede şehadet makamına erişen tüm şehitlere rahmet diledi.

Terörle mücadeleye etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Bozdağ, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmıyor. Hainler misliyle karşılığını buluyor. Türkiye'nin içinde terör eylemi yapma imkan ve kudreti elinden alınan terör örgütlerini ülkemiz sınırları dışında kovalamaya, inlerine girmeye ve onların bütün eylemlerini yok etmeye ve inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. En son terörist imha edilene kadar terör örgütlerinin sonu gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle ve terör örgütleriyle etkin, kararlı, sürekli mücadelesini devam ettirecektir." dedi.

"40 yıldır terörle mücadele ediyoruz"

Bozdağ sözlerini şu sözlerle sürdürdü: "Türkiye'nin terörle mücadelesi, biliyoruz ki sadece görünürdeki taşeron terör örgütleriyle mücadelesi değildir. PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve bilumum terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara eğitim, onlara finans, onlara silah ve onlara her türlü Türkiye Cumhuriyeti devletine ve aziz Türk milletine ihanetleri için desteği veren pek çok ülke, pek çok karanlık güç var. Bunların her birerini siz de yakinen biliyorsunuz. Biz de yakinen biliyoruz. Onlar bunları gizlemiyorlar da. Amerika'sından Avrupa'sına kadar terör örgütlerini ve teröristleri himaye ettiklerini gizlemeden her türlü desteği veriyorlar. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi bilesiniz ki bu taşeron terör örgütleriyle ve onların teröristleriyle mücadelesi değildir. Bunların arkasındaki karanlık güçlerle bunlara destek veren ülkelerle de büyük bir mücadelesidir. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. ve onların arkasındaki güçlerle mücadele ediyoruz. Bundan sonra da mücadelede kararlıyız. ve bu mücadelede Türkiye'nin geri adım atmasını bekleyenler, hayal kırıklığına uğramaya devam edeceklerdir."

"Türkiye'nin yoluna müdahale etmek istiyorlar."

Türkiye'nin geleceğini tayin edecek olanın milletin iktidarı olduğunu söyleyen Bozdağ, "Milletin gözüne bakarak meşru siyaset yapanlardır. İçerideki vesayet odaklarına teslim olmadan dış güçlerin projelerine boyun eğmeden milletin hak ve menfaatini önceleyerek yürüyen kadrolardır. Ama şu anda kayıt dışı siyaset yapanlar, Türkiye'nin yoluna müdahale etmek istiyorlar. Merdiven altı politika bezirgan onları bu milletin kanaatlerini değiştirmek için uğraşıyorlar. Ne kadar? Merdiven altı politika bezirganları bu milletin kanaatlerini değiştirmek için uğraşıyorlar. Ne kadar kayıt dışı siyaset simsarları varsa, ne kadar bu milletin gücünün daha da artmasını istemeyen varsa bu ülkeyi başka ülkelerin uydusu haline getirmek isteyenler varsa bir bakıyorsunuz içeride dışarıda müttefik durumdalar. Bizim bundan ne menfaatimiz var? Türkiye'nin geleceği bunların eline bırakılamaz. Türkiye'nin geleceği milletin elindedir. Millet de kendi gözüne bakanlara bu geleceği teslim etmelidir." şeklinde konuştu.

"Sen eylemci misin yoksa projeci misin?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mafya ağzı ile konuştuğunu da vurgulayan Bozdağ, "Daha şimdiden tehditler var. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi işte şu ihaleye girmeyin girerseniz Kanal İstanbul sizi dünyayı dar ederim. Tehdit. Bürokratları şu şu işleri yapmayın, yaparsanız tarihte veriyor, şu tarihten sonra. Siyasetçilere gelince sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Televizyonlara bazı gazetecilere hemen biz geldiğimiz gün kapınıza kilit kuracağız. ya hani sen demokrattın özgürlükçüydün herkes her dediğini söylemekte serbestti ama daha şimdiden tehdit ağzı bu ağız kime benziyor? Yani meşru siyaset yapan anayasa ve yasalar çerçevesinde iktidar olacağını söyleyen bir siyasi kadronun liderine ve onların temsilcilerinin ağzına yakışıyor mu? Tehdit, yani ihaleye girme diye tehdidi kimler yapıyor? Bizim ülkede yapan çok mafya yapıyor. Bunu şu işi yaparsan başına şu gelecek diye kim yapıyor? Tehdit ve şantaj yapanlar yapıyor. Bu ağız, mafya, ağzı, mafya, bu ağız, tehdit ve şantaj lazım. Türkiye'nin yönetimine tabii talip meşru siyaset içinde anayasa ve yasalara göre bu ülkeyi yöneteceğim diyenlerin ağzı değil. Gidiyor Et ve Süt Kurumunun önüne. Gidiyor Milli Eğitim Bakanlığı'na. Başka başka yerlerin önüne tehdit yapıyor. Yahu sen eylemci misin yoksa projeci misin? Çık de ki benim projelerim bu. Ben bunları yapacağım ama gidiyor, kurumları tehdit ediyor, şurayı, burayı kendine göre eylem yapıyor. Bunlar eylem kültürü, sol tandanslı her eylem yapmayı bir marifet zannediyorlar işte bizim farkımız o biz de eser yapmayı, eser üretmeyi milletimizin dört bir yanında şantiyeye döndürüp ülkemizi ayağa kaldırmayı marifet zannediyorum. Aramızdaki fark bu biri eylem yapıyor, biri icraat yapıyor biz. Hiç rahatımıza devam edeceğiz. Eylemciler eylemine devam etsin. Bu millet eylemcileri çok gördü ama onlara hiçbir zaman itibar etmedi, bundan sonra da etmeyecektir." dedi.