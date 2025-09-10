Bakan Bayraktar, Milano'da BOTAŞ'ın imzaladığı anlaşmalara refakat etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Milano'da katıldığı Gastech 2025'teki temasları kapsamında 2026-2028 yılları için 8 farklı global şirket ile LNG anlaşması yapıldı. Üç yılı kapsayan anlaşmalar sayesinde yaklaşık 15 milyar metreküplük doğal gaz arzı sağlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük enerji zirvelerinden biri olarak kabul edilen Gastech 2025'de temaslarına ikinci gününde de devam etti. Etkinliğe katılan şirketlerin üst düzey yöneticileri ve karar vericiler ile görüşmeler yapan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin milli şirketi BOTAŞ'ın imzaladığı anlaşmalara refakat etti.

ABD'li Bakan ile ilk temas

Bayraktar, bu yıl göreve başlayan ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile ilk kez bir araya geldi. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, "Petrol ve doğal gaz arama ve üretimi, LNG ticareti, nükleer enerji ve kritik madenler konularında Türkiye ve ABD arasındaki mevcut iş birliği ile bu alanlardaki yeni fırsatları ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Türkiye-ABD enerji ilişkilerinin ortak vizyon ve karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Bayraktar, İtalyan elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketi Edison, ABD'nin hidrokarbon arama ve üretim alanında faaliyet gösteren önemli oyuncularından ConocoPhillips ve ABD'li petrol ve doğal gaz şirketi Chevron'un yöneticileriyle toplantılar gerçekleştirdi.

Deniz altında 183 kilometrelik derin deniz ana üretim boru hattı inşası anlaşması imzalandı

Temaslar sırasında İtalyan Saipem ile Türkiye Petrolleri'nin deniz operasyonları yürüten şirketi TP-OTC arasında Sakarya Gaz Sahası'nda Faz-3 kapsamında üretilecek doğal gazın karaya taşınması için 183 kilometrelik derin deniz ana üretim boru hattı inşası anlaşması imzalandı. Saipem CEO'su Alessandro Puliti ile görüşen Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Faz-3 aşamasının geliştirilmesine yönelik teknik planlamaları ele aldı.

BOTAŞ ile farklı ülkelerden tedarikçiler arasında 5 ayrı anlaşma

Gastech 2025 marjında, BOTAŞ ile farklı ülkelerden tedarikçiler arasında 5 ayrı anlaşma imzalandı. Anlaşmalardan biri kapsamında, İngiliz enerji şirketi Hartree 2 yıl içinde toplam 600 milyon metreküplük LNG teslim edecek. Bakan Bayraktar, bu anlaşmanın Türkiye'nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını diledi. Yapılan bir diğer anlaşma ile ABD'nin en büyük LNG üreticilerinden Cheniere, bir yıl içinde toplamda 1,2 milyar metreküplük LNG kargosunu BOTAŞ'a gönderecek. Bakan Bayraktar, Cheniere ile yapılan anlaşmaya ilişkin sosyal medyadan "Bu iş birliği, orta vadeli LNG stratejimiz çerçevesinde portföy çeşitliliğini artırırken piyasa odaklı, esnek ve ticareti önceleyen yeni iş modellerinin gelişimine de katkı sağlayacaktır" paylaşımı yaptı.

BOTAŞ ile SEFE arasında 3 yılı kapsayan bir LNG anlaşması yapıldı

Gastech 2025'te BOTAŞ ile Almanya'nın önde gelen doğal gaz firmalarından SEFE arasında 3 yılı kapsayan bir LNG anlaşması yapıldı. Bakan Bayraktar, BOTAŞ'ın, SEFE'den toplamda 1,8 milyar metreküplük gaz tedarik etmesiyle ilgili olarak "Bu anlaşma, doğal gaz temininde sürdürülebilir ve güçlü bir altyapı oluşturma hedefimizin yanında ticari fırsatların da birlikte değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

JERA ile BOTAŞ arasında 1 yıllık sözleşme

Etkinlikte Japonya'nın en büyük enerji üretim şirketi JERA ile BOTAŞ bir yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre; JERA, toplamda 600 milyon metreküp doğal gaz arzı sağlayacak. Bakan Bayraktar, anlaşmaya yönelik olarak yaptığı değerlendirmede, "Bölgesel ticari fırsatların karşılıklı olarak değerlendirilmesine de imkan tanıyacak bu anlaşmanın ülkemiz ve şirketler adına hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Norveçli enerji şirketle BOTAŞ arasında gaz tedarki

Norveçli enerji şirketi Equinor şirketinin, 3 yıl içinde BOTAŞ'a toplamda 1.5 milyar metreküplük doğal gaz tedarik etmesi karara bağlandı. Bakan Bayraktar, sosyal medyadan "Türkiye'nin LNG portföyünde orta vadeli öngörülebilirliği güçlendirecek olan bu anlaşmanın kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği politikalarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" mesajını paylaştı.

Üç yılda yaklaşık 15 milyar metreküp

Türkiye'nin milli şirketi BOTAŞ, dün de enerji piyasasının devleri arasında yer alan BP, ENI ve Shell ile toplamda 8,7 milyar metreküplük LNG için anlaşmıştı. Bugün imza altına alınan 5 anlaşma da eklendiğinde Türkiye, 2026-2028 yıllarında toplamda yaklaşık 15 milyar metreküplük gaz tedarikini taahhüt altına almış oldu. Anlaşmalara konu olan LNG sevkiyatları, kış aylarında başlayacak. - MİLANO