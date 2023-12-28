Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla cari enerji açığını azaltmayı hedefliyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin cari enerji açığını azaltmayı hedefliyoruz. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklar kullanarak, enerjimizi daha verimli kullanarak, bu enerji ithalat kalemimizi düşürmeyi ve bu sayede cari açığı ülkemizin gündeminden çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bayraktar ve Kacır'ın yanı sıra, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri, bürokratlar ve iş insanları yer aldı.

'OSB'LERDE 2,6 MİLYON VATANDAŞA İSTİHDAM SAĞLANIYOR'

Burada konuşan Bayraktar, büyüyen ekonominin, artan üretimin, büyüyen sanayinin olmazsa olmazının enerji alanı olduğunu belirterek, "Türkiye 2002 yılında 190 civarında organize sanayi bölgesine (OSB) sahipti; artık neredeyse 400 organize sanayi bölgemizin olduğu 81 ilde, yaklaşık 67 bin fabrikayla çok büyük bir üretim kapasitesine sahibiz. 2,6 milyon vatandaşa doğrudan istihdam imkanı sağlanıyor. Bizler de Enerji Bakanlığı olarak; sanayide çarklar daha hızlı dönsün, üretimimiz, istihdamımız daha da artsın diye bu son 21 yılda çok büyük yatırımlar yaptık. Bugün itibarıyla 214 OSB'de doğal gaz var. Bu rakam, 2002 yılında sadece 7 OSB ile sınırlıydı. Geçtiğimiz yıl sanayicimizin kullandığı doğal gazın Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 25'ine eriştiğini görüyoruz. Yaklaşık 13,4 milyar metreküplük bir doğal gaz tüketimi. Elektrik tarafında 108 milyar kilovatsaat tüketimle yaklaşık toplam tüketimin yüzde 33'ü sanayide kullanılmış oldu" dedi.

'96,5 MİLYAR DOLAR ENERJİ İTHALATI FATURASI ÖDEDİK'

Enerji sektöründe temel zorluklardan bir tanesinin enerji talebinin artması olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkiye enerji talebi, son 20 yılda 3 katına çıktı doğal gazda ve elektrikte. Artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Artan talebi karşılamak, en önemli görevimiz ve karşımızdaki en önemli zorluk. Türkiye birincil enerjide geçtiğimiz yıl yüzde 70'in altına geldi. Son güncel rakamımız, yüzde 67,8 birincil enerjide dışa ve ithalata bağımlıyız. Türkiye'nin doğal gazda ithal ettiği 55 milyar metreküp var. 50 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithalatımız var. 38 milyon ton kömür ithalatımız var. Geçen sene 96,5 milyar dolar enerji ithalatı faturası ödedik. Bu yüzde 70'lere varan, 68'lere 67'lere düştük; böyle büyük bir cari açık kalemiyle, ithalat kalemiyle doğrusu sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamakta zorlanacağız, zorlanıyoruz. Sizlerle Türkiye'nin cari enerji açığını azaltmayı hedefliyoruz. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklar kullanarak, enerjimizi daha verimli kullanarak, bu enerji ithalat kalemimizi düşürmeyi ve bu sayede cari açığı ülkemizin gündeminden çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL PETROL İHTİYACIMIZ VAR'

Ardından enerji verimliliğine dikkat çeken Bayraktar, ocak ayının başında 2024-2030 2'nci Ulusal Enerji Verimliliği ve Eylem Planı'nı açıklayacaklarını söyledi. Bayraktar, şöyle dedi:

"100 milyon tonluk bir emisyon azaltımı hedefi koyuyoruz. 6-7 farklı sektörde eylem planlarına kadar tanımlanmış alan var. Enerji verimliliği hem bizim talebimizi, dışa bağımlılığımızı azaltmak hem talebi kendi kaynaklarımızla karşılamak hem de iklim hedeflerine ulaşmamız açısından fevkalade önemli. Nükleerde hedefimiz; 2035 yılına kadar 7 bin 200 megavatlık bir kurulu güce erişmek. Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılda 20 bin megavatın üzerinde çıkan bir nükleer güce sahip olması lazım. Bunu hem Akkuyu'da yapımı devam eden santral gibi büyük santrallerle aynı zamanda küçük modüler reaktörlerle de desteklememiz gerekiyor. Doğal gaz ve petrolde çok ciddi ithalatımız var. Dolayısıyla Sakarya Gaz Sahası ile başlayan üretimimizin artmasını önümüzdeki 3-5 yıllık süreçte hedefliyoruz. Yeni keşiflere ihtiyacımız var. Sakarya'yı tümüyle devreye alsak bile yıllık 15 milyar metreküp civarında, aslında sanayilerimizin ihtiyacı olan gazı bir anlamda oradan karşılamış olacak. Konutlarda tüketim artmaya devam ediyor, orada da ihtiyaç var. Elektrik üretiminde de doğal gazı kullanıyoruz. Bizim birkaç tane daha Sakarya Gaz Sahası gibi keşfe ihtiyacımız var. Gabar bu senenin önemli gelişmelerinden bir tanesi. 100 bin varillik bir günlük üretimi hedefliyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı çok büyük. Günlük 1 milyon varillik bir petrol ve petrol ürünü ihtiyacımız var. Buradaki üretimi bir an önce hızlandırıp, yanında Türkiye ve Türkiye dışında başka ülkelerde petrol sahaları, doğal gaz sahalarında aktif bir arama-üretim planlaması içerisindeyiz."

KACIR: PLANLI SANAYİ ALANLARINA 1087 HEKTAR ALAN İLAVE ETTİK

Bakan Kacır ise bakanlık olarak 'üretimde ben de varım' diyen tüm yatırımcılar için OSB'lerde alt yapısı hazır sanayi parselleri sunmak için gayretlerini sürdüklerini belirtti. İlerleyen süreçte yeni OSB'lerin kurulacağını duyuran Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Aksaray Gülağaç Gülpınar, Aksaray Sarıyahşi OSB'leri, Antalya Kaş Gıda OSB, Denizli Çivril OSB, Kayseri Erciyes OSB, Nevşehir Avanos Kapadokya OSB ve Samsun Terme OSB'nin kuruluş kararlarını imzaladık. Böylelikle ülkemiz planlı sanayi alanlarına 1087 hektarlık ilave bir alan oluşturmuş olduk. Bu şehirlerimize, ülkemize ve sanayimize hayırlı olsun. Sanayi alanlarımızı daha da büyüteceğiz. Sanayicilerimizin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda, üretim faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürebilmeleri adına desteklemeye devam edeceğiz. Hedefimizin halihazırda ülke yüz ölçümüzün binde üç buçuğu halinde olan planlı OSB alanlarını ülke yüz ölçümüzün yüzde bir düzeyine çıkarabilmek. Hazırlamakta olduğumuz sanayi alanları master planları ile planlı sanayi alanlarını, genişleme ve kurgu alanlarını tren ve kara yolu ile birlikte tasarlayacağız. Kamu özel iş birliğini de içerin alternatif finansman yöntemlerini de harekete geçireceğiz."

Ayrıca Dünya Bankası ile 300 milyar bütçeli OSB projesi başlattıklarını belirten Kacır, "Proje kapsamında 40 OSB'nin GES, RES, biyogaz tesisi, sıfır atık tesisi ile yeşil ve teknolojik çözümler öneren 52 projeye finansman desteği sağlıyoruz. Türkiye OSB projesinin tamamlanması ile hem temel hem de yeşil alt yapılar sayesinde yıllık 28 bin megavat/saat enerji tasarrufu 6 milyon 600 bin su tasarrufu ve karbondioksit salımında 18 bin ton azalma olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde sanayimizin sürdürebilir enerji kaynaklarına erişimi için benzer uygulamaların sayısını artıracağız" dedi.