Bakan Bak: 'Gençleri bugünün ortağı ve karar süreçlerinin doğal paydaşı olarak görüyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençleri sadece 'geleceğin hazırlayıcısı' olarak değil, bugünün ortağı ve karar süreçlerinin doğal paydaşı olarak gördüklerini belirterek, "Gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği temelinde eğitime, istihdama, gönüllülüğe ve spora erişimi, demokratik hayata ve gönüllülük kültürüne aktif katkısı Bakanlığımızın ana öncelikleri arasındadır" dedi.

Avrupa Komisyonu Youth Wiki Platformu Ulusal Temsilciler Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Youth Wiki projesinin Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri gençlik, eğitim ve spor alanlarındaki iş birliği açısından her zaman en yapıcı ve en canlı alanlardan biri olmuştur. Gençlik politikalarına ilişkin ortak projeler ülkelerimiz arasındaki diyaloğu güçlendirirken, toplumlarımızın birbirini daha iyi anlamasına da katkı sunuyor. Bu platform, ülkelerimizin gençlik politikalarını şeffaf ve karşılaştırılabilir hale getiriyor, politika yapımını bilgi ve kanıta dayandırmamıza imkan tanıyor, ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi somut veriler üzerinden konuşmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Gençleri karar süreçlerinin doğal paydaşı olarak görüyoruz"

Türkiye'nin genç nüfusuyla Avrupa'nın en dinamik toplumları arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Bak, "Gençleri sadece 'geleceğin hazırlayıcısı' olarak değil, bugünün ortağı ve karar süreçlerinin doğal paydaşı olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Youth Wiki, gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yol gösterilmesi açısından kritik bir role sahip"

Bakan Bak, Youth Wiki'nin gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yol gösterilmesi açısından kritik bir role sahip olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Gençlerin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları engelleri ve politika alanındaki boşlukları daha net görmemize yardım eden güçlü bir bilgi altyapısı olmadan, gençlerin gerçek anlamda söz sahibi olmasını sağlamak mümkün değildir. Youth Wiki, tam da bu nedenle gençlerin katılımını destekleyen arka plandaki görünmez ama çok güçlü bir mekanizma olarak değerlendirilebilir. Gençlerimizin sesi ne kadar güçlenirse, AB-Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli zemini de o kadar güçlenecektir. Gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği temelinde eğitime, istihdama, gönüllülüğe ve spora erişimi, demokratik hayata ve gönüllülük kültürüne aktif katkısı Bakanlığımızın ana öncelikleri arasındadır. Bakanlığımız bünyesindeki gençlik merkezleri, gençlik ofisleriyle gençlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Onların projelerine destek veriyoruz. Ülkeler arası gençlik değişimlerini önemsiyoruz. Bakanlığımız gençlik politika belgesini tamamlamak üzereyiz. 81 ilimizde gençlerle bir araya gelerek, yeni ve güncel bir gençlik politikası kazandırmak konusunda son aşamaya geldik. Bunu yakında açıklayacağız."

"Hedefimiz, gençlerimizi desteklerken, aynı zamanda ülkelerimiz arasında ortak değerleri güçlendirmektir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uluslararası projelerde proaktif bir rol üstlenmeye çok önem verdiklerini belirten Bakan Bak, "Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğümüz iş birliklerinde hedefimiz, gençlerimizin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklerken, aynı zamanda ülkelerimiz arasında güveni, karşılıklı anlayışı ve ortak değerleri güçlendirmektir. Gençlik çalışmaları, gönüllülük, spor, dijital dönüşüm, istihdam ve sosyal içerme gibi alanlarda geliştirilen programlar, aslında Youth Wiki'de yer alan bilgilerin sahadaki yansımalarıdır. Youth Wiki'den elde edilen veriler ve karşılaştırmalar; ulusal gençlik politikalarımızın gözden geçirilmesi, yeni önceliklerin belirlenmesi ve gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması açısından bizim için önemli bir referans noktasıdır" açıklamasında bulundu.

Bakan Bak, iki gün sürecek değerlendirme toplantılarının faydalı geçeceğine inandığını vurgulayarak, " Ankara'da Youth Wiki ağının 10 yıllık birikimini değerlendirecek, geleceğe yönelik öncelikleri tartışacak ve ülkelerinizden getirdiğiniz deneyimleri birbirinizle paylaşacaksınız. Gençlerin karar süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği, sosyal içerme ve demokrasi kültürü gibi başlıklarda yapılacak bu tartışmaların hem Youth Wiki'nin geleceğine hem de Avrupa gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Avrupa Komisyonu 14. Youth Wiki Ulusal Temsilciler Toplantısı iki gün sürecek. Toplantıda açılış ve genel çerçeve sunumlarının ardından platform güncellemeleri, 2026-2027 çalışma dönemi hazırlıkları, yöntem/standartlar oturumları, ülke paylaşımları ve değerlendirme bölümleri yapılacak. Toplantı sonunda alınacak kararlar, gençlik alanındaki ulusal yapı, politika ve uygulamaları Youth Wiki tarafından karşılaştırılabilir biçimde derlenerek, karar alıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar için ortak bir referans olarak sunulacak. 2025 yılının genel değerlendirilmesinin de yapılacağı toplantılarda, 2026-2027 dönemine ilişkin çalışma planının netleştirilmesi, veri toplama, doğrulama ve editoryal süreçlerde ortak standartları pekiştirilmesi, platformun görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Avrupa Komisyonunda projenin koordinasyonundan sorumlu bürokratlar, Youth Wiki platformunda yer alan 33 Avrupa ülkesinin ulusal temsilcileri katıldı.

Youth Wiki, Avrupa'daki ulusal gençlik politikalarına ilişkin güvenilir ve güncel bilgiyi bir araya getiren çevrim içi bir başvuru kaynağı olarak görülüyor. - ANKARA