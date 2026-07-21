Godzilla vs. Kong filminin genç yıldızı Kaylee Hottle hayatını kaybetti

Godzilla vs. Kong ve Godzilla x Kong: The New Empire filmlerinde canlandırdığı Jia karakteriyle tanınan işitme engelli oyuncu Kaylee Hottle, ABD'nin Maryland eyaletinde geçirdiği trafik kazasında 18 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi oyuncunun babası Joshua Hottle duyururken, genç oyuncunun vefatı sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

ACI HABERİ BABASI DUYURDU

ABD basınında yer alan haberlere göre Kaylee Hottle, Maryland'in Frederick bölgesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babası Joshua Hottle, sosyal medya üzerinden Amerikan İşaret Dili (ASL) ile yayımladığı duygusal videoda kızının hayatını kaybettiğini doğruladı. Ailenin cenaze işlemleri için Maryland'e gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

KİNG KONG'LA İŞARET DİLİYLE İŞLETİŞİM KURAN JİA KARAKTERİYLE TANINDI

Çok kuşaktır işitme engelli bireylerden oluşan bir ailede dünyaya gelen Kaylee Hottle, oyunculuk kariyerine reklamlarda başladı. Asıl çıkışını ise 2021 yapımı Godzilla vs. Kong filminde, King Kong ile işaret dili aracılığıyla iletişim kuran Jia karakterini canlandırarak yaptı.

2024 yılında vizyona giren Godzilla x Kong: The New Empire filminde de aynı rolle izleyici karşısına çıkan Hottle, performansıyla büyük beğeni topladı ve genç yaşta işitme engelli bireylerin sinema sektöründe daha fazla temsil edilmesi için önemli bir isim haline geldi.

SİNEMA DÜNYASI YASTA

Kaylee Hottle'ın ani ölümü sonrası hayranları, meslektaşları ve eğitim gördüğü Texas School for the Deaf başta olmak üzere çok sayıda kişi taziye mesajları yayımladı. Genç oyuncu, kısa kariyerine rağmen Hollywood'da sağır oyuncuların görünürlüğünü artıran isimlerden biri olarak anılıyordu.

Kaylee Hottle, 2021 yapımı Godzilla vs. Kong ve 2024 yapımı devam filmi Godzilla x Kong: The New Empire filmindeki performansıyla En İyi Genç Oyuncu Performansı dalında Saturn Ödülü'ne aday gösterilmişti.