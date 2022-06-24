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Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Politika
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Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek ile makamında bir araya geldi. Ziyarette ilk olarak şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Vali Çiçek'e hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra, Kayseri'nin genel durumu hakkında bilgi aldı. Valilikteki görüşmenin ardından Bakan Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, yaptıkları çalışmalarla ilgili Bakan Akar'a bilgi verdi. Bakan Hulusi Akar ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Başkanım, kolaylıklar diliyoruz. Bu vesileyle Kayserili hemşehrilerimize selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.Bakan Akar, sonrasında ise MHP İl Başkanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP il Yöneticileri tarafından karşılandı. Bakan Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İl Başkanı Andan İncetoprak ve MHP İl yöneticileri ile bir süre sohbet ettikten sonra MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Politika

Gökmen Çiçek Hulusi Akar Kayseri Politika Haberler

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