Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Dağlıca'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özellikle Münbiç ve Tel Rıfat'tan teröristlerin tacizlerinin arttığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, üstün moral ve motivasyonu ve tecrübesi ile verilecek her türlü görevi yapmaya hazır. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, buna da muktediriz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

Dağlıca'daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezinde sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi.

Zorlu hava ve arazi şartlarında büyük kahramanlık ve fedakarlık gerektiren operasyonları başarıyla yerine getirmeye devam eden birlikleri tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye, asil milletimiz, 85 milyon vatandaşımız terör belasından kurtuluncaya ve sınırlarımız tam olarak güven altına alınıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Suriye'nin kuzeyinde son dönemde artan terörist saldırılara dikkati çeken Bakan Akar, "Özellikle Münbiç ve Tel Rıfat'tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tereddütsüz olarak her türlü müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılması gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu bir kez daha vurgulayan Bakan Akar, "Diğer ülkelerin, dostlarımız ve müttefiklerimizin de konuya objektif şekilde bakmalarını, duruşlarını ve durumlarını buna göre düzenlemeleri gerektiğini her fırsatta söylemeye devam ediyoruz. Onların eylemleri ve söylemleri de bir anlamda samimiyetlerinin göstergesi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, üstün moral ve motivasyonu ve tecrübesi ile verilecek her türlü görevi yapmaya hazır. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, buna da muktediriz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin artan azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar ise 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN "KOLAYLAŞTIRICI" ROLÜ

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

Türkiye'nin taraflarla temaslarını sürdürerek "kolaylaştırıcı" rolünün gereklerini yerine getirmeye devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor. Hem Rusya hem Ukrayna hem de BM temsilcisi ile görüşüyoruz. Dörtlü görüşmelerle oradaki milyonlarca ton tahılın ve diğer gıda malzemelerinin uygun şekilde planlanan adreslerine gitmeleri için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz" dedi.

İnsani yardım ve tahliye görevi için gittiği Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki nakliye uçağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Taraflarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Önümüzdeki günlerde o konuyu da emniyetli şekilde çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Sözlerinin sonunda şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Akar, personelin bayramını da kutladı.

(Utku Şimşek /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika