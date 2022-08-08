Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu Bilmelidir Ki, Türkiye'de 'Roboski' Diye Bir Yer Yoktur, Olmamıştır, Olmayacaktır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şırnak Uludure ziyaretine tepki gösterdi. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki, Türkiye'de ' Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şırnak Uludere ziyareti hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şırnak'ın Uludere ilçesinin Ortasu Köyü'nde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki, Türkiye'de ' Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Roboski tanımlaması, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastetmek, taş koymak, pusu kurmak, ateş açmak, bölücülüğe hizmet etmektir.

Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir. Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir, bu çerçevede yanlış hesap yüklü bir maliyetle Türk milletinin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine binecektir…

PKK'nın yıllardır siyasallaşma arayışlarına refakat eden HDP'nin hala ve henüz siyaset ve demokrasi hayatından çıkarıl(a)maması büyük bir risk ve tehlike olarak karşımızda duruyorken, FETÖ'nün zillet ittifakında siyasal taban tutma çabaları da bir diğer vahim gelişme halinde belirginlik kazanmış durumdadır. Görülen ve görücüye çıkarılan yakıcı gerçek şudur ki, FETÖ'yü siyasallaştırmak için zillet ittifakı aynı zamanda kuluçka, aynı zamanda kundak işlevi görmektedir. ve bütün amiller, bütün ameller buna işaret etmektedir. Terör örgütü olan Gülen hareketi zillet ittifakını taşıyıcı beden olarak kullanırken, buna karşılık hiçbir itiraz veya aykırı ses bugüne kadar duyulmuş değildir. Herkes dürüst bir şekilde siyaset muhasebesini yapmak zorundadır.

CHP ve diğer vagon partileri eğer FETÖ'yü siyasallaştırma hususunda gizil ve gizli bir hedefin takipçisi ise bunu milletimizin karşısına çıkıp anlatacak yürekli tavrı gösterebilmeli ve kararı da Türk milletine bırakmalıdırlar. Bizim nazarımızda PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur."