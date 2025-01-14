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Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur

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MHP lideri Devlet Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti heyetiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin olarak, "Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle" dedi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UYUMLU VE ONURLU BİR GELİŞMEDİR"

Dem Parti İmralı Heyeti'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretinin ardından Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama hatırlatılarak, "Selahattin Demirtaş sürece destek veren bir açıklama yaptı. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulması üzerine Bahçeli, şunları söyledi: "Birçok temaslar, temsil edilen arkadaşlar aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre gelişmeler, uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle."

NE OLMUŞTU?

İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Partimiz DEM Parti'ye, özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Ayrıca açıklamasında Demirtaş, "Yine bu kritik ve tarihi dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine, barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor, desteğimi iletiyorum. Her türlü kişisel, partisel çıkarın ötesinde, demokrasinin güçlenmesine dair atılacak her adımın tereddütsüz yanında olacağımı belirtiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Demirtaş'ın o mesajı;

Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur

Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıemre null:

demek ki bizim bilmediğimiz şeyler var bahçeli bu kadar değiştiğine göre belki de rüyasında evliya bir zat gelmiştir barış yapın falan demiştir

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıbekir yapici:

kime neye göre olumlu acaba halk olarak ne halt yediklerini ne yapmak istediklerini bilmiyoruz sürekli halktan bir seyler sakliyarak kurnazlikla laf yuvarlayarak sanki bir hesap pesindeler halki alistirarak tepkinin en az seviyeye düsmesini amacliyorlar o yüzden hala acik net ve dürüst degiller.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCan Dersimli:

İsrail istiyor ortadoğuda kürdistan inşaa ediliyor bu sürecin sancısız geçmesi içinde pkk piknikçi kramponlular klübü yapılmak isteniyor.

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Haber YorumlarıBidüşün:

Özgür özele nasip olmayacak terör sevici seloyu dışarı çıkarmak

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Pkk degil pyd bitecekmi onun cevabini ver bahceli

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Çatlasanızda patlasanızda bu milletten anayasa oyu alamayacaksınız.Ha bir gece kanunuyla alırsınız belki,ama siz tükendiniz.Kurt çakalın oyuncağı oldu artık.

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Haber YorumlarıHS HS.:

koskoca ülke terörü bitiremedi.. masaya oturdu yazıklar olsun... onca şehitler gaziler polis asker öğretmen savcı doktor kaymakamlar şehit edildi sonu bu olmamalıydı utanıyorum...

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Haber YorumlarıSedat Acel:

Teröristlere inanırsanız hata yaparsınız,burası Türkiye ve burada yaşamak isteyen herkes Türk kanunlarına göre yaşar.

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Haber YorumlarıMuammer Top:

yettin artık ayakta zor yürüyosun beka zorunu

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