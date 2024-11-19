Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ülke sınırlarında oynanan oyunların son sahnesinin Türkiye üzerinde oynanmak istendiğine dikkat çeken Bahçeli, "Sınırlarımızda karanlık oyunlar var." ifadelerini kullandı.

"SINIRLARIMIZDA KARANLIK OYUNLAR VAR"

Bahçeli konuşmasında konuyla ilgili şunları söyledi: "Sınırlarımızda oynanan oyunların son sahnesi Türkiye üzerinde oynanmak istenmektedir. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. Adaletsiz ve dengesiz güç dağılımı küresel barışı tehdit edecek boyuta geldi. Beyrut ve Gazze'deki soykırıma yenileri eklenmektedir. Katliamların hız kesmeden devam etmesi medeni dünyanın iflas beyannamesi değilse nedir? Zalimlerin hesap vermesi gerekirken hala bir arpa boyu yol alınmaması adaletsizliktir. İnsancıl hukuk ayaklar altındadır.İsrail siyonist barbarlığı artıyor. Roma statüsü gereğince Filistin'in uluslararası hukuk nezdinde devlet olarak görülmesi nişanesidir. Adalet mutlaka tecelli edecektir. İsrail'e silah yaptırımları doğrudan hayata geçirilmelidir. Türkiye'nin tutumu gayet açıktır.

"İSRAİL İLE TİCARET SAYFASI KAPANDI"

Türkiye, İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır. Türkiye-İsrail 2 Mayıs 2024'te tüm ticari anlaşmalarını askıya almıştır. Bu tarihten itibaren gümrük beyannamesi açık seçik ortadadır. Bu karalama olsa olsa siyonizme hizmet olur. Türk milleti mazlumların feryatlarına kulak tıkayamaz, soykırım dilini konuşan iblise yoldaşlık edenlere asla seyirci ve sessiz kalamaz.

Cumhurbaşkanı'na bağımız sarsılmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yoktur. Bu sözlerim de alayına kapak olacaktır. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır."