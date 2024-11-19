Üye Girişi
Haberler

Bahçeli: Sınırlarımızda karanlık oyunlar var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği grup toplantısında oynanan oyunların son sahnesinin Türkiye üzerinde oynanmak istendiğine dikkat çekti. Bahçeli, "Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. Adaletsiz ve dengesiz güç dağılımı küresel barışı tehdit edecek boyuta geldi." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ülke sınırlarında oynanan oyunların son sahnesinin Türkiye üzerinde oynanmak istendiğine dikkat çeken Bahçeli, "Sınırlarımızda karanlık oyunlar var." ifadelerini kullandı.

"SINIRLARIMIZDA KARANLIK OYUNLAR VAR"

Bahçeli konuşmasında konuyla ilgili şunları söyledi: "Sınırlarımızda oynanan oyunların son sahnesi Türkiye üzerinde oynanmak istenmektedir. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. Adaletsiz ve dengesiz güç dağılımı küresel barışı tehdit edecek boyuta geldi. Beyrut ve Gazze'deki soykırıma yenileri eklenmektedir. Katliamların hız kesmeden devam etmesi medeni dünyanın iflas beyannamesi değilse nedir? Zalimlerin hesap vermesi gerekirken hala bir arpa boyu yol alınmaması adaletsizliktir. İnsancıl hukuk ayaklar altındadır.İsrail siyonist barbarlığı artıyor. Roma statüsü gereğince Filistin'in uluslararası hukuk nezdinde devlet olarak görülmesi nişanesidir. Adalet mutlaka tecelli edecektir. İsrail'e silah yaptırımları doğrudan hayata geçirilmelidir. Türkiye'nin tutumu gayet açıktır.

"İSRAİL İLE TİCARET SAYFASI KAPANDI"

Türkiye, İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır. Türkiye-İsrail 2 Mayıs 2024'te tüm ticari anlaşmalarını askıya almıştır. Bu tarihten itibaren gümrük beyannamesi açık seçik ortadadır. Bu karalama olsa olsa siyonizme hizmet olur. Türk milleti mazlumların feryatlarına kulak tıkayamaz, soykırım dilini konuşan iblise yoldaşlık edenlere asla seyirci ve sessiz kalamaz.

Cumhurbaşkanı'na bağımız sarsılmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yoktur. Bu sözlerim de alayına kapak olacaktır. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır."

Bahçeli: Sınırlarımızda karanlık oyunlar var
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSMMM:

Sayın Bahçeli artık gidin emekli olun sizle yol alamaz bu ülke ne akp ne siz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.