MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Taksim'de 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalif kesimin patlama sonrası ortaya attığı iddialara tepki gösteren Bahçeli, "Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zamanda casustur. Bunlar hakkında teröristler için hangi muamele yapılıyorsa aynısı yapılmalıdır" diye konuştu.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'NİN HEDEFİNDE "SALDIRIYI İKTİDAR YAPTIRDI" DİYEN MUHALİF KESİM VAR

Taksim İstiklal Caddesi'nde pazar akşamı meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, muhalif kesimin iddialarına da sert tepki göstererek "Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zamanda casuslardır. Bu sapık iftirayı diline dolayanların Türkiye diye bir ülkesi olamaz. Bunlar hakkında teröristler için hangi muamele yapılıyorsa aynısı yapılmalıdır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Değerli arkadaşlarım terör örgütleri sadece insanımızın değil tüm insanlığın ortak can düşmanıdır. Terörizmin hiçbir şekli masum değildir, meşru değildir. Türkiye'nin üstesinden gelmesi kaçınılmaz olan sorunu bölücü terör sorunudur. Bu melanetin hakkından gelmedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamamız çok zordur. Bu alanda çok ciddi neticelerin aldığı malumlarınız. Ekonomik güvenliğimizin sürekliliği, toplumsal huzurumuzun sükuneti terörle mücadeleden alınacak kalıcı ve kesin sonuçlara birebir bağlıdır. Bölücü teröristleri temizlemedikten, bunlarla her anlamda hesaplaşmadıktan sonra rahat duramayız. Milli bekamız, milli birliğimiz buna bağlıdır. Bayrak inmesin diye yavrularını mezara inen şehit analarına vefa borcumuzu kesinlikle ödemek zorundayız. Terör örgütleri muhasım çevrelerin çıkarına kullanılan kiralık katiller sürüsüdür.

"TERÖR SORUNU ÜLKEMİZİN KABUK BAĞLAMAMIŞ YARASIDIR"

Terörizmin hiçbir türü meşru değildir. Şu gerçeği itiraf etmek gerekir ki, Türkiye'nin öncelikli sorunu bölücü terör sorunudur. Bu melanetin hakkından gelmeden hayatın geri kalan alanlarında tam bir istikrar yakalamamız çok zor ve zahmetlidir. Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Zaman zaman kanatılan bu yara açık oldukça üzerine konmak için fırsat kollayan pek çok iç ve dış mahreçli haşerat odağı çıkacaktır.

"TBMM'DE BÖLÜCÜ İSTEMİYORUZ"

Türkiye'de siyasetin de teröre sevimli mesajlar veren tarih önünde suç ortağıdır. Her muhitte olduğu gibi TBMM'de bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren sözde Kürdistan propagandasıyla sınırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, CHP'nin ikiz kardeşi diğer partilerin marjinal ortağıdır.

"KİRALIK KATİLLERİNİ ÜZERİMİZE SALANLARA CEVAP VERECEĞİZ"

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde özel eğitimli Suriyeli teröristin bombalı terör eylemi yüreklerimizi kavurmuştur. 6 vatan evladımız şehit olmuştur. PKK/YPG'yi ve arkalarındaki kan emicileri lanetliyorum. Teröre teslim olmayacağız. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan katilin, Türkiye'ye kaçak yollardan sızdığı anlaşılmaktadır. Saklandığı evde yakalanmış, sorguya çekilmiştir. Teröristin ele geçirilmesinden dolayı istihbarat ve emniyet birimlerini kutluyorum. Terörizme kucak açanlardan hesap soracağız, terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz. Türk milleti teröristleri eğitim, silahlandırıp, Türkiye'ye gönderen sözde müttefiklere diz çökmeyecek, şirret oyunların boyun eğmeyecektir.

"HANGİ ÜLKELERİN PARMAĞI OLDUĞU NETLEŞECEKTİR"

PKK /YPG'yi lanetliyorum. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan katilin YPG'den talimat alarak Türkiye'ye kaçak yollardan sızdığı anlaşılmaktadır. Bu katil hamdolsun yakalanmış, döktüğü her kanın hesabını vermek üzere sorguya çekilmiştir. Bir gün bile geçmeden teröristin ele geçirilmesinden dolayı istihbarat ve emniyet birimlerimizi kutluyorum. Terörizme kucak açanlardan hesap soracağız. Hangi ülkelerin parmağı olduğu netleşecektir.

Sınır ötesi operasyonlara tezkerelere karşı çıkan CHP'den HDP'sine kadar millet huzurunda sorumludur. Türk askerine kimyasal silah iftirası atan, PKK'lı Mustafa Karasu tarafında alkışlanan terör yandaşları ihanetlerinin bedelini ödemek durumundadır. Aziz vatanın suyu da ekmeği de haramdır. Düşmana asla merhamet edilmeyecektir. HDP'nin sözde taziye mesajıyla altılı masanın mesajı arasında fark var mıdır? Katile katil diyememiştir. Zillet ittifakına sesleniyorum, korkmayın. Terörist Demirtaş'ı 'Serbest bırakacağım' diyen Kılıçdaroğlu'nun yumruğunu sıkması eşyanın tabiatına aykırıdır. HDP neyse CHP odur.

"GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ DE VARDIR"

ABD'nin bakışıyla zillet ittifakının başı arasında fark gören var mıdır? Suriye ve Irak'taki terörist kamplarda eğitilip canlı ceset gibi Türkiye'ye sızdırılan teröristlere hedef listesi veren hiçbir ülke dost değildir, müttefik değildir. Terörizmle hesaplaşmak emperyalizmle hesaplaşmak demektir. İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi, 6-8 Ekim olayları gibi güçlenen Türkiye'yi geriye düşürme tertibidir. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de vardır. O gördüğünüz yer gömüldüğünüz yer olacaktır. Ekonomimizi hedef alıyorlar, bin yıllık kardeşliğimizi, iç barışımızı hedef alıyorlar.

"BU SAPIK İFTİRAYI DİLİNE DOLAYANLARIN TÜRKİYE DİYE BİR ÜLKESİ OLAMAZ"

ABD menşeli gazetenin her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği caddenin bombalanmasını servis etmesi kirli bir kampanyadır. En işlek caddenin seçilmesi tesadüf değildir. Bu kanlı saldırının maksadı Türkiye'nin imajını ve 2023 vizyonunu baltalamaktır. Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zamanda casuslardır. Bu sapık iftirayı diline dolayanların Türkiye diye bir ülkesi olamaz. Bunlar hakkında teröristler için hangi muamele yapılıyorsa aynısı yapılmalıdır."