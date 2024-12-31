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Bahçeli: PKK/YPG'nin Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısında tasfiyesi kaçınılmazdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında Suriye'deki yeni dönemle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli "Yeni şartlarda oyun kurucu Türkiye'nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Suriye'deki yeni dönemle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "PKK/ Ypg terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; " Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğü tartışma kabul etmeyen bir konudur. Üniter Suriye Cumhuriyeti daima Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesi olacaktır. İki ülke arasında kurulacak siyasi temaslar ve sahici diyaloglar bölge barış ve istikrarına çok güçlü destek verecektir.

Dahası terörizme karşı ortak eylem planı ve ortak direniş kararlılığı iki ülke güvenliğini, karşılıklı yapıcı ve pozitif ilişkiler ağını tahkim ve temin edecektir. Yeni şartlarda, dönüşen konjonktürde, değişen güç dengelerinde, oyun kurucu Türkiye'nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır.

"SİLAHLAR YA GÖMÜLECEK YA DA SİLAH TUTANLAR GÖMÜLECEKTİR"

Mücavir topraklardan kaynaklanan terörist emel ve eylemlerinin harekat ve manevra sahası kalmamıştır. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TERÖRLE MÜCADELESİNE DEVAM EDECEK"

Bu çerçevede Suriye'de teessüs eden geçiş hükümetinin açıklamaları umut ve memnuniyet vericidir. Ne yurt içinde ne de yurt dışında teröre kesinlikle ödün verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesini dirayet ve cesaretle icra etmektedir, buna da devam edecektir."

Bahçeli: PKK/YPG'nin Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısında tasfiyesi kaçınılmazdır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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