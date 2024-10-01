Devlet Bahçeli'den MHP'ye Yönelik Eleştirilere Sert Tepki

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Mhp'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere, ne Ülkü Ocakları'nı ne de Mhp'yi çiğnetmem; 'Hayır çiğnerim' diyenler varsa, istedikleri yerde, bu davaya hayatını adamış inanmış bir ülkücü olarak hepsini birden heyecanla beklerim" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye'ye dönük küresel tehditlerin önünün kesilmesi gerektiğini belirterek, "Adalet ve hakkaniyetin sözünü eden çok olsa da riayet ve saygı duyan neredeyse kalmamıştır. İnsani değerler, insanlık onuru, insan hak ve hukuku ayaklar altındadır. Bu kahredici salgının yavaş yavaş ülkemizi tesir altına alıyor olması, hepimize alarm vermelidir. Kardeşçe yaşamak, erdemli bir hayatın izinden yürümek, milli ve manevi hükümler kapsamında yol haritamızı belirlemek varken, birbirimizi hırpalayıp şeytanlaştırmak, çerden çöpten meseleler etrafında, savaş boyaları sürmek hiç kimse unutmasın ki, bedeli ve vebali çok ağır olacak bir gaflet, hatta dalalettir. Yol yakınken, henüz vakit geçmemişken, muhtevalı bir vicdan muhasebesinin zarureti, deyim yerindeyse herkesin elini husumet tetiğinden çekmesi samimi niyazım ve iyi niyet beyanımdır. Başka Türkiye yoktur" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'MİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Bahçeli, dünyanın kaotik bir ortama doğru ilerlediğini ve Türkiye'nin milli ve manevi cephanesini tahkim etmekle vazifeli olduğunu kaydederek, "Tüm dünya duysun ki, ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Kanla, canla, cefayla, ezayla, fedayla, fertten fedayla bedeli ödenen aziz vatan topraklarında bizi birbirimize düşürüp yutmayı planlayanların boğazına dururuz, haydi durmadık diyelim, bu kez de yağlı urgan olur, boğazlarına dolanırız. Küresel tezgaha yakasını kaptırıp iç barış ve huzur ortamımızı karıştırmak için fırsat kollayanların, kulaklarında yay gibi gergin bu sözlerimin her daim çınlaması ısrarlı tavsiyemdir. Sakın ola yanlış yoldan doğru istikametin çıkacağı sanılmasın. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurucu ilkeleri ve kuruluş iradesi üzerinde tahribat ve oynamalara heves edilmesin" diye konuştu.

'İSRAİL'İN SALDIRILARI TÜRKİYE'YE YÖNELİK MESAJDIR'

İsrail'in, Gazze ve Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıları eleştiren Bahçeli, "ABD takviyeli İsrail terör devleti, Orta Doğu'nun tamamına musallat olmuş, kilit ve kritik hedeflere sızarak, suikast ve saldırılarını otomatiğe bağlamıştır. Geçtiğimiz haftanın cuma günü, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Beyrut'ta katli, ardından yine Hizbullah'ın ilk halkasını oluşturan diğer yöneticilerine karşı nokta operasyonlar başkaca bir yorum ve değerlendirme yapmamıza engeldir. Savaşın bir konsept dahilinde ve stratejik olarak yaygınlaştırılmasının sadece Orta Doğu'yla sınırlı kalacağını düşünenler, yanılmakta ve yanlış hesap içindedir. ABD'nin kasım ayındaki başkanlık seçimlerine varıncaya kadar devam edegelen sürek avı etki alanını ve şiddet enerjisini genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. Kaldı ki, İsrail'in sabotaj ve saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkar etmek bize kalırsa söz konusu değildir" dedi.

'YENİ ANAYASA, YENİ YÜZYILIN EN BÜYÜK DEMOKRATİK BAŞARISI OLACAKTIR'

Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güvenlik Konseyi yapısının güncellenmesi gerektiğini ve sistemde reforma gidilmeden Türkiye'nin, BM'de yapılacak oturumlara katılmayarak boykot etmesi çağrısında bulundu. Yeni anayasanın TBMM gündeminde olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Sivil ve demokratik bir anayasayı ülkemize ve milletimize kazandırmak, yeni yüzyılın en büyük demokratik başarısı olacaktır. 12 Eylül darbe döneminin kalın iz ve tortularını taşıyan mevcut anayasayla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve sistemsel mimarisi çelişmektedir. Bu nedenle sorumluluk bilinciyle harekete geçmemiz, ağyarını mani efradını cami bir anayasayı hazırlayıp devlet ve millet hayatına hakim kılmamız acil bir gerekliliktir. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ile 9'uncu Yargı paketinin kısa süre içinde yasalaşacağına inanıyorum. MHP ve Cumhur İttifakı milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız, Türkiye'nin parlak geleceğinin müjdesidir. İttifakımız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın bayraktarıdır. İttifakımız, ekonomik ve siyasi istikrarın güvencesidir" değerlendirmesinde bulundu.

'MHP, DAVAYI TAKİP ETMEKTEDİR'

Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilere değinen Bahçeli, "Şu tuhaf zillet ve ziyan olmuş üsluba bakınız ki kendi ittifaklarını, 'İyiler', bizim ittifakımıza da 'Kötüler' diyen provokatör CHP Genel Başkanının mahkeme kapılarında, bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi, batık gemileri gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı, layüsel, laçka, lekeli ve icazetli kim varsa, sima varsa, hepsi bir olmuş, görülen bir cinayet davası münasebetiyle MHP'yi ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkışmışlardır. Eski veya yeni fark etmez, bazı partilerin genel başkanları, kifayetsiz muhabirler, ekranları fitne fesat yayan bir kısım karanlık televizyon kanalları ayaküstü mahkeme kurmuşlar, bilirkişi, hakim ve savcı rolüne soyunarak partimizi, dava arkadaşlarımızı, namertliğe dahi taş çıkartan bir iştahla yargılamaya tevessül etmişlerdir. Utanmadan, sıkılmadan, gerçekleri çarpıtarak, partimizde azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar, önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri elverdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir. MHP, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2'ncisi dün başlayan malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

'MHP'Yİ SORGULATMAYIZ'

Partisine dönük operasyonlar çekildiğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Çok söze gerek yoktur. Aslında buna değecek hiç kimse yoktur. Ben az söyleyeyim, muhatapları çok anlasın, bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları'nı ne de MHP'yi çiğnetmem; 'Hayır çiğnerim' diyenler varsa, istedikleri yerde, bu davaya hayatını adamış inanmış bir ülkücü olarak alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel sana diyorum; iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i karanlık ağızlarına alıp ileri geri konuşan sefillerle hem bu dünyada hem de mahkeme-i kübrada sonuna kadar hesaplaşmak Rabb'imden yegane dileğimdir. Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda da katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabirle MHP'yi sorgulayamazsınız, sorgulatmayız."