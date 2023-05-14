Bahçeli oy kullanırken bir genç Millet İttifakı'nın kullandığı kalp işaretini yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah oyunu Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli'nin seçmen defterini imzaladığı sırada arkasında duran bir gencin, Millet İttifakı'nın seçim kampanyası boyunca kullandığı kalp işaretini yaptığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bu sabah saat 08.00 itibarıyla başladı. Adaylar ve liderler de kayıtlı oldukları okullara giderek oylarını kullandı.

"YÜKSEK BİR KATILIM VAR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Bahçeli, "Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi genel merkezimizden takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

O anlardan dikkat çeken bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Bahçeli'nin seçmen listesine imza atarken arkasında duran bir gencin Millet İttifakı'nın seçim çalışmaları boyunca kullandığı kalp işaretini yaptığı görüldü.

İşte o anda çekilen kareler;