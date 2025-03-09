Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etmişti.

"SİLAHLAR TESLİM EDİLMELİDİR"

Süreçle ilgili yeni bir değerlendirmede bulunan MHP lideri Bahçeli "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir" dedi.

"DENGELİ VE İSABETLİ BİR AÇIKLAMA DEĞİLDİR"

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına da değinen Bahçeli "Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes rejiminden bahsetmek için eşit ve egemen güçlerin karşılıklı münasebet ve mücadelesine sahne olan ahlaki, mantiki, meşru ve hukuki bir ortamın varlığı asla yoktur. Bunun tam tersine olacak şekilde, yapılacak her teklif, söylenecek her söz tek taraflı bir oyalanmadır ve beyhudedir.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI İKAMESİ OLMAYAN BİR GEREKLİLİKTİR"

Küresel siyaset ve stratejik ilişkilerin pek çok sarsıcı gelişmeye gebe olduğu bir dönemde terör örgütünün bütün uzantı ve bağlantılarıyla silah bırakması ikamesi olmayan bir gerekliliktir. Jeopolitik kırılmaların tehlikeli şekilde vasat bulduğu bugünkü dünya tablosunda milli birlik ve dayanışma ruhunun işlerliğine ve işlevselliğine ileri düzeyde ihtiyaç vardır. Bölücü terör örgütü, kurucu önderliğin 27 Şubat çağrısına müzahir hareket edip hiçbir şart ileri sürmeksizin silahla yollarını ayırmalı ve örgütsel varlığını sona erdirmelidir. Bunun dışında hiçbir tasarruf, tahayyül ve tehir çabası masum ve makul kabul edilmeyecektir.

"KAOS DİNAMİKLERİ SON DERECE ETKİN VE FAALDİR"

Anayasa'da amir hüküm olan Türk vatandaşlığı tanımı etrafında gittikçe somutlaşan, sürekli irtifa kazanan tehlikeli ve tedirgin edici tartışmaların ifade ve düşünce hürriyetinden daha çok yıkıcı ve zehirleyici fonksiyonu vardır ve bu art niyetli keşmekeşin süratle sonlandırılması samimi beklentimizdir. Bölgesel nitelikli kaos dinamikleri son derece etkin ve faaldir."