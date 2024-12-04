Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ve MHP arasında yaşanan gerilim her geçen gün artıyor. Partisinin grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin konuşmasının yazılı olduğu kağıdı yırtan CHP lideri Özgür Özel'e MHP'den sert yanıt geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel ile ilgili "Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin TBMM grup toplantısında siyaset tarihine geçecek anlar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisine yönelik kullandığı ifadelerin yer aldığı kağıtları göstermesinin ardından yırttı. Bu sırada Bahçeli'ye seslenen Özel, "Devlet Bey senin istediğin zaman, senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı" dedi.

"GAZİ MECLİSE YAKIŞMAYACAK BİR NEZAKETSİZLİK"

MHP'den Özel'in bu hareketine sert tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" ifade etti.

"CHP'NİN MASKESİ DÜŞTÜ"

Özel'in yaptığı yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu savunan Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BAVULUNU TOPLAMASI YAKINDIR"

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
img

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi
img

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti
img

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.