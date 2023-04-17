Bahçeli'nin Kadir Gecesi üzerinden yaptığı oy hesabı çok konuşulur: Bu tesadüf müdür?

Katıldığı iftar programında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi üzerinden dikkat çeken bir hesap yaptı. Bahçeli, "3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8 eşittir 17. Bugün 17 Mayıs ise Kadir gecesi. Bu tesadüf müdür?" dedi.

Daha önceki seçimlerde yaptığı oy hesaplarıyla adından söz ettiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da katıldığı iftar programında yine dikkat çeken bir matematik hesabına imza attı.

"BU TESADAF MÜDÜR?"

Hesabını Kadir Gecesi üzerinden yapan Bahçeli, "3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8 eşittir 17. Bugün 17 Mayıs ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Konuşmasında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Irak'ın Süleymaniye kentinde fiilen terör örgütünün önünü açanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki meşru ve hukuki askeri varlığını çekmesini dayatanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Mavi Vatana sırt çevirmemizi isteyenlerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türk ve İslam coğrafyalarıyla tarihi bağlarımızın kopuşunu projelendirenlerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'yi Batı'nın ileri karakolu haline getirmek, bunun yanı sıra istasyon devleti yapmak için uğraşanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'ten yükselen ezan seslerini kısmak isteyenlerin, bu mukaddes mabedimizi tekrar müze yapmak için yanıp tutuşanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Mescid-i Aksa'nın tarihi ve manevi statüne kast etmek için her provokasyondan medet umanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleyi durdurmak, sözde Kürdistan'ın temelleri kazmak için vaziyet alan, iklim oluşturan, özerklik ve özyönetim kisvesiyle parçalanmanın yapı taşlarını döşemeyi amaçlayan hainlerin adayı Kemal Kılçdaroğlu'dur. Yapılan köprüleri, otoyolları, demir yollarını, barajları, tüp geçitleri, tünelleri, havalimanlarını, yerli ve milli savunma sanayindeki atılımları hazmedemeyenlerin lekeli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

"BU HESAP ŞEHİT İLE CANİNİN ARASINDA GEÇECEKTİR"

Açıklamasının devamında "Türkiye'yi satanlarla, Türkiye'yi büyütenler 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşacaktır" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Onların paravan ve kafa kola alınmış adayı varsa bizim de adam gibi adam adayımız vardır ve milletimizin huzurundadır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek sağlam iradenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci beş yıllık döneminde de görevini sürdürmesi bir hayat memat konusudur, hatta milli beka meselesidir. Türkiye'yi satanlarla, Türkiye'yi büyütenler 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşacaktır. Bu hesaplaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü taçlandırmayı, yeni yüzyılın çatısını şevkle örmeyi şeref sayan cumhurun aziz varlığıyla, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü imha etmenin peşine düşenlerin arasında sahnelenecektir.Bu hesap imanla ihanetin arasında görülecektir. Bu hesap şehit ile caninin arasında geçecektir."