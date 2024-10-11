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Bahçeli'nin en yakın kurmayından 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşma görüntüleri konuşulmaya devam ederken, Bahçeli'nin en yakın kurmaylarından olan Feti Yıldız, 'DEM Parti ile karşılık diyalog zemini hazır mı? Bu süreç yeni bir çözüm sürecini getirir mi?' sorusuna dikkat çeken cümlelerle yanıtladı.

TBMM'nin açılış resepsiyonunda, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili isimlerle tokalaşması siyaset gündemindeki yerini korurken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamaları 'Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?' sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Bahçeli'nin en yakın kurmayından 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"YAZIKTIR GÜNAHTIR, BU MESELE ÇOK ÖNEMLİ"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarından Feti Yıldız şu ifadeleri kullandı: Genel başkanımız Türkiye Yüzyılı'nda terörün sıfırlanmasının, bölücülük melanetinin ortadan kaldırılmasının öncelik olduğunu söyledi. Bunun yanlış anlaşılacak tarafı yok ki. Aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte artıralım. Huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım. Geldiğimiz bu dönemde bu sözlerin ve çağrının kıymeti tüm muhalefet partileri tarafından bilinmeli. Bunun bir tarafından çekiştirilerek -anayasa için, seçim için yapılıyor- gibi yorumlar bize göre çok sığ yorumlar. Terör, bölücülük Türkiye'nin enerjisini 40 yıl sömürdü. Yazıktır, günahtır. Bu mesele çok önemli.

YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Feti Yıldız, "DEM Parti ile diyalog zemini hazır mı? Bu diyalog, çözüm sürecini beraberinde getirir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Evet adım atmak gerekiyor. DEM'in terör belasından, onların vesayetinden kurtulması gerekiyor. Açıkçası özgürleşmesi lazım. Türkiye partisi oldukları anda konuşulur. Tek şart, kendilerini terör ve bölücülük melanetinden kurtarmalarıdır. Sonrası kolay diyoruz.

Bahçeli'nin en yakın kurmayından 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Feti Yıldız DEM Parti

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