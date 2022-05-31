Bahçeli: MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir - Haberler

Bahçeli: MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin, Suriye veya Irak'ın toprağında gözü yoktur. Bilakis bu ülkelerin huzur ve güvenliğini sağlamak için müdahil olması herkesin çıkarınadır. Milliyetçi Hareket Partisi, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul'un fethi yıl dönümüne ilişkin konuşan Bahçeli, Hz. Muhammed'in 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' hadisini anımsattı. Bahçeli, pazar günü, bir yanda İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü kutlanırken diğer yanda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'nin gerçekleştirildiğini belirterek, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dikilen fidanlar büyüyecek, ortaya çıkacak ağaçlar her insanımızı gölgesine alacaktır. Bu hizmet seferberliğini çekemeyen, bu projeden dolayı tahammülsüzlük gösteren CHP'sinden İP'sine ve diğer zillet yedeklerine kadar alayı birden çölleşmiş siyasetlerinin kurbanı olacaklardır. Millet Bahçesi'nde fitne kazısına heves edenler yine kaybedeceklerdir. Bunların meselesi ne ağaç ne doğa ne yeşil ne de çevre güzelliğidir. Böylesine bir gündemleri asla yoktur. Şu hususu bir kez daha ifade etmeliyim ki İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden yeni bir Gezi Parkı kalkışması, yeni bir husumet dalgası, yeni bir kaos fırtınası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bizden söylemesi, 'uyarmadı' demesinler. Su testisinin su yolunda kırılacağını, keskin sirkenin küpüne zarar vereceğini bir an olsun güdük akıllarından çıkarmasınlar. Yanılıp yenilip aksine hizmet eden olursa bunun sonuçlarına çok ağır şekilde katlanmak durumunda kalacaklardır" dedi.

Parti liderlerinin 4'üncü kez bir araya geldiğine de değinen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir de reklam filmi yapmışlar. Neymiş? Memleket sevdası, Türkiye'nin masasıymış. Sevsinler sizin masanızı. Sormadan geçmek istemiyorum, sizin memleketiniz neresidir? Her birinizi masaya çekip oturtan muhasım çevreler kimlerdir" dedi.

Görüntü dökümü:

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Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,