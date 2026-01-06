Haberler

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Suriye'ye entegrasyona ayak direyen SDG'ye ve Mazlum Abdi'ye sert çıktı. Bahçeli, "İsrail tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü, çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. SDG ve YPG'nin müzakere edilemez talepleri, akıllara uzlaşmadan kaçmak için mazeret ürettiğini getirmektedir. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye'de SDG/ Ypg'nin entegrasyon sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

SDG VE MAZLUM ABDİ'YE SERT SÖZLER

üBahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'de geciken entegrasyon sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Bahçeli, SDG/ Ypg'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanda fiili hakimiyet kurduğunu belirterek, bölgenin yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olduğuna dikkat çekti.

"MAZLUM ABDİ, ÖLALAN YERİNE HAZIRLANIYOR"

Bahçeli, konuşmasında SDG/ Ypg'nin İsrail'le ilişkilendirilen tutumuna da değindi. MHP lideri, "SDG/ Ypg'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi" ifadesini kullanarak, "İsrail tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü, çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir" dedi.

"YA MUTABAKATLA YA DA ZORLA"

MHP lideri, SDG ve YPG'nin "müzakere edilemez taleplerinin" uzlaşmadan kaçmaya yönelik bir tavır izlenimi verdiğini dile getirdi. Bahçeli, "Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin ön şartsız yanında durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
