Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti

Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Güncelleme:
Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun, Kocaeli Valisi'nin talimatıyla 10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutulması yönünde tüm camilere genelge göndermesinin yankıları sürerken konuyla ilgili bir çıkış da MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Müftüsü'nün 10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutulması yönünde genelge göndermesini takdir ettiğini belirtti.
  • Bahçeli, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti ve Türk milletinin hürriyet meşalesi olduğunu ifade etti.
  • Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Müftüsü'nü 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma programında mevlit okutulması kararı nedeniyle tebrik etti.

Partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun, Kocaeli Valisi'nin talimatıyla 10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutulması yönünde tüm camilere genelge göndermesiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir" diyen Bahçeli, "Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır.

"MİLLETİMİZ NE DİYORSA SÖZÜMÜZ ODUR"

Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi devletin istikbalidir. Sahtekârlara aldanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir.

"BU TEMPOYA ANCAK MAŞALLAH DENİR"

Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir. Dün itibariyle hayırlı günler komşum ziyaretleri ile sohbet toplantılarını 81 il 710 ilçemizde gerçekleştirdik. Bu tempoya ancak maşallah denir. Ancak Allah nazarlardan korusun diye dua edilir. Yeni yüzyılı Türkiye'nin ve Türk milletinin yüzyılı yapacağız.

"İSRAİL'İN OYUNLARINI GÖRMEDİĞİMİZ ZANNEDİLMESİN"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar çok sağlam ve köklüdür. Türk tarih ve kültürünün kaynaştırıcı misyonu gücümüze güç katacaktır. Tasada bir zaferde bir olmaya kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin stratejik ortaklığı kimi çevreleri rahatsız etmektedir. Kazanımlara pusu kuran, tuzak hazırlayan hangi mihrak devlet olursa olsun hasımdır. İsrail'in oyunlarını görmediğimiz zannedilmesin. Gelecek devrin Türk devri olacağından kuşkumuz yoktur. Savaş ve soykırım suçu işleyen Siyonist vandallık dünyada protesto edilmektedir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE KARŞI GELENLER..."

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek ve yüreklerimizde dikilen fideler yakında meyvesini verecektir. Terörsüz Türkiye Terörsüz bölge demektir. Bizim Babil nasihatçilerine ihtiyacımız yoktur. Terörsüz Türkiye sürecine karşı gelenler itiraf etsin, terör bitsin mi bitmesin mi? Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Bizim hedefimiz Türkiye'nin zirveye tutunmasıdır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrak altında 86 milyonun birlik olmasıdır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Bukalemun gibisiniz , Din düşmanına mevlit okunduğu nerede görülmüş…Ebu Cehil’e, Ebu Leheb’e okunmasıyla aynı şey..

Yorum Beğen227
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

sen insanmısın

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

bence tam bir yobaz mahlukatsın

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Camide atamiza ecdadimiza sehidimize rahmet okunmayacaksa baska nerde okunacak, eyy inanan muminler camii-serif Allah'ın evidir kimseye kapısı kapanmaz alevisinede hanefisinede hambelisinede hatta merak edip feyz almak isteyen hristiyaninada açıktır

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Anıtkabir de neden camii yok

yanıt40
yanıt47
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Seyit adnan diri soruyorum sana mezarlıklara neden cami yapılmıyor ?

yanıt31
yanıt8
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Seyit Adnan Diri: ben sana bir soru sorayım Norveç-Tromsö'de namaz, iftar sahur vakitleri nasıl neye göre ayarlanacak orada kışın haftalarca güneş doğmuyor yazın da batmıyor doğduğu battığı günlerde de bir iki saat sürüyor sen bunun cevabını ver ben senin sorunu cevaplarım:))

yanıt12
yanıt9
Haber YorumlarıMGk:

Ankara müftüsü Anıtkabir de Kuran okumak isterse mezarının başında sorun olur mu

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Ülkeyi sat deme pkk ya diz çök sonra Mevlüt okut Atatürk’e , hadi oradan

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
