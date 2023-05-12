Bahçeli: Kılıçdaroğlu sözde Kürdistan projesinin figüranıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırıları vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisi tarafından Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitinge katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bahçeli, Millet İttifakı'nı eleştirdi. Bahçeli, seçimlere iki gün kaldığını belirterek, "Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında, yöresinde konuşlanan mihrakların, ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil, sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları bölünme ve iç kargaşadır. Ancak zillet ittifakının aradığı menfur fırsatı Karaman asla vermeyecektir. Sizlere güveniyorum. Göz kamaştıran iradenize sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden seçilmesi için destek isteyen Bahçeli, "Kandil ve Pensilvanya'nın esiri olan Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları 14 Mayıs'ta ağır bedel ödemeye hazır olsun. Karaman, bölünmeye kapalıdır. Karaman, terör ittifakına karşıdır. Karaman, Türkiye'yi ölüm tüneline sokmak isteyen için gün sayan yabancı beslemelerinin de sonuna kadar karşı cephesindedir. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, terör örgütlerine destek, bölücülüğe payanda olanlar, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki; doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, milli ve tarihi bir sorumluluktur" diye konuştu.