Son dakika haber... Bahçeli: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin sonu topyekun savaştır - Haberler

Bahçeli: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin sonu topyekun savaştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç'in muhtemel çok riskli NATO üyeliği, Avrupa'nın güvenlik haritasını kaotik ölçülerde güncellemekle kalmayacak, var olan dengeleri sarsarak Rusya'yı daha farklı ve kuvvet kullanımını provoke eden bir pozisyona taşıyacaktır. Herkesi uyarıyorum, bunun sonu ve sonucu barış değil, topyekun savaştır" dedi.

"ABD'yle süren stratejik sorunlar çözüm kulvarına hala girememiştir. F-16 savaş uçakları konusunda somut bir gelişme yoktur. F-15 savaş uçaklarını ağzına alan yoktur. Üstelik ABD, PKK/YPG'ye inatla, iştahla, isyan ettiren ilkellikle destek vermeyi sürdürmektedir. Biden yönetimi, geçtiğimiz hafta, ABD'lilerin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de fiilen işgal ettiği bölgelere yatırım yapmalarının önünü açmıştır. Yani Suriye'ye uygulanan yaptırımlar terör örgütünün bulunduğu alanlarda geçerli olmayacaktır. Bu şu demektir: ABD, yani müttefikimiz, NATO'da beraber olduğu Türkiye'ye yaptırım uygularken, terör örgütlerini bundan muaf tutmuş, kollamış, pozitif ayrımcılık muamelesi yapmıştır. Bu küstahlık bize reva mıdır? Bu kadir bilmezlik bize hak mıdır? Bu kifayetsizlik meşru mudur? Böylesi kasıtlı ve kindar tutuma hangi vatan evladı tamam diyebilecektir? NATO'nun genişleme patikasına girebilmesi için Türkiye'nin tavrı belirleyicidir. Çünkü NATO kararı, 30 üye ülkeden her birinin müşterek şekilde vereceği oyun sonucudur ki, tüm kararlar oy birliğiyle somutlaşmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanaati bellidir: ABD'nin Batı'yı ve NATO ülkelerini konsolide etmek için fırsat gördüğü Ukrayna savaşı bitmeden, ateşkes ve barış rejimi temin ve tesis edilmeden NATO'ya yeni üye katılımı insanlığı yeni bir ateşe sürükleyecektir. Finlandiya ve İsveç'in muhtemel çok riskli NATO üyeliği, Avrupa'nın güvenlik haritasını kaotik ölçülerde güncellemekle kalmayacak, var olan dengeleri sarsarak Rusya'yı daha farklı ve kuvvet kullanımını provoke eden bir pozisyona taşıyacaktır. Herkesi uyarıyorum, bunun sonu ve sonucu barış değil, topyekun savaştır. Türkiye barışın, huzurun, istikrarın, demokrasinin, insan hak ve hukukunun yanındadır, mazlumların da sonuna kadar davacısıdır."