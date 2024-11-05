Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt belediyesine, dün sabah saatlerinde ise Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Ankara kulislerinde kayyum uygulamasının devam edeceği ve başka belediyeler için de yeni görevlendirmelerin yapılabileceği konuşulurken bugün partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de dikkat çeken bir mesaj geldi.

BAHÇELİ YENİ KAYYUM SİNYALİ Mİ VERDİ?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineleyen Bahçeli sözlerinin devamında ise "Teröre müsamaha yoktur. Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sarf ettiği bu sözler "Başka belediyelere de kayyum atanabilir" yorumlarına neden oldu.