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Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir" ifadelerini kullandı. İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından gelen bu açıklama "Başka belediyelere de kayyum atanabilir" yorumlarına neden oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt belediyesine, dün sabah saatlerinde ise Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Ankara kulislerinde kayyum uygulamasının devam edeceği ve başka belediyeler için de yeni görevlendirmelerin yapılabileceği konuşulurken bugün partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de dikkat çeken bir mesaj geldi.

BAHÇELİ YENİ KAYYUM SİNYALİ Mİ VERDİ?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineleyen Bahçeli sözlerinin devamında ise "Teröre müsamaha yoktur. Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sarf ettiği bu sözler "Başka belediyelere de kayyum atanabilir" yorumlarına neden oldu.

Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSefa Altun:

İLK SENİN YERİNE KAYYUM ATANMALİ İHTİYARRR...

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Haber YorumlarıAysegulll:

bu bunağıda artık azrail farklı bir yere atasa

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Öcalanı meclise taşımak için uğraş veren terör yanlılarının ülkeden temizlenmesi gerekmektedir çok doğru

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

BİR KÜRD OLARAK SENİ AYAKTA ALKIŞLIYOR VE SELAMLIYORUM SAYIN DEVLET BEY

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