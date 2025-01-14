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Bahçeli'den Müsavat Dervişoğlu için "Sülün Osman" benzetmesi

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Partisinin grup toplantısında kendisine "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" diyen İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na cevap veren Bahçeli "Siyasetin sülün Osmanları da alavereden dalavereden geri durmasın; Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varken üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmeyecektir" dedi.

DEM Parti'ye yaptığı tarihi İmralı çağrısıyla kamuoyunda geniş yankı uyandıran MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasındaki tartışma alevleniyor.

DERVİŞOĞLU'NUN SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Bahçeli geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun kendisine yönelik "Buradan kendilerine sesleniyorum: Benim saygım sana değil, oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" sözlerine yanıt verdi.

BAHÇELİ'DEN "SÜLÜN OSMAN" BENZETMESİ

MHP'nin bugünkü toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dervişoğlu için "Sülün Osman" benzetmesi yaptı.

Bahçeli'den Müsavat Dervişoğlu için 'Sülün Osman' benzetmesi

"HİÇBİR HAİN KALKIŞMAYA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Bahçeli'nin ifadeleri şu şekilde; "Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden, bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır? Hiç kimse meraklanmasın, siyasetin sülün Osmanları da alavereden dalavereden geri durmasın; Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varken biri ikiye çıkaracak, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923 kuruluş felsefesinden ayıracak, üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmez, edilemez, edilmeyecektir.

"BİZİ BİLEN BİLİR, BİLMEYEN DE KENDİ GİBİ BİLİR"

Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki, bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Türk milleti iftiharla bağlandığımız beşeri itibar ve irademizdir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz muazzam emanetimizdir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

Bahçeli'den Müsavat Dervişoğlu için
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıender türk :

senelerdir gördük senide avanenide utanmadan hala konuşuyorsun

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Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

Devlet Bahçeli adamdır. burda veya herhangi bir yerde salyanızla konuşmayın. Türk siyasetinde zerre hırsızlık yolsuzluk veya şaibesi olmayan nadir kisiliklerdendir.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Utanmaz Bahceli... gecmiste daha agir kelimeleri Erdogan icin kullaniyordun. Yarin Musavat Dervisoglu ile cikarlariniz uyussun, kanka dersin ona da... Turk milleti uyanin kardesim uyanin, gorun su siyatsetcilerin hiyanetlerini... yok "devlet baba buyuk adam vardir plani ondan apo ya gel nufusuma alim seni" diyor vs bahaneleri artik atin kafanizdan... adam erdoganla birlikte Turkiye nin kuyusunu kaziyor, memleketi israile teslim ediyor yavas yavas... uyanin be kardesim... (haaa ozgur ozel chp sinide farki yok haa sakin beni chp li sanmayin) ama bi uyanin.

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Haber YorumlarıBülent Aydoğan:

Çok iyi Bir Benzetme tebrik ederim.

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

kürtmen beyi bahçeli

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